Lidé mi často nerozumí. Snad se to v LA změní, doufá Dubois

Pierre-Luc Dubois je velmi zajímavou personou. V Los Angeles chce ale konečně dokázat, kým je. Pětadvacetiletého útočníka získali Kings na konci června v rámci velké výměny s Winnipegem. Téhož dne pak podepsal osmiletou smlouvu na 68 milionů dolarů.

„Upřímně si myslím, že je to tady pro mě příležitost být tím, kým jsem,“ řekl Dubois. „Myslím, že jsem někdy nepochopen, spousta lidí mě ve skutečnosti nezná. Teď to pro mě je fajn šance být tím, kým jsem. Nikomu nic neukazovat, nikomu nic nedokazovat, ale prostě být plně sám sebou.“

Ten pocit nepochopení má podle Duboise původ v jeho předchozích dvou působeních.

Dubois, kterého si v roce 2016 vybrali v draftu Blue Jackets ze třetího místa, odehrál v Columbusu první tři sezóny, než týmu oznámil, že chce pryč. V lednu 2021 byl tedy vyměněn do Winnipegu.

Tomu Dubois pomohl dvakrát postoupit do play off, mimo jiné si v minulé sezoně vytvořil v 73 zápasech kariérní maxima v počtu asistencí (36) a bodů (63). Co naplat, stejně chtěl zase pryč.

„Lidé se na mě dívají skrz prsty kvůli těm dvěma odchodům. Každý se na tato rozhodnutí dívá a někdo s nimi souhlasí, někdo ne. Někteří lidé si myslí to, jiní ono,“ pokrčil Dubois rameny. „Každý má právo na svůj názor, ale je to můj život. Musím dělat to, co si myslím, že je pro mě nejlepší.“

A pokračoval: „Zažil jsem tři neuvěřitelné roky v Columbusu, tři skvělé roky ve Winnipegu. V obou těchto organizacích jsem se hodně naučil a potkal neuvěřitelné lidi. Ale cítil jsem, že jsem připraven posunout se dál a začít novou kapitolu ve své kariéře i v životě.“

Po dvou menších městech je konečně ve velkoměstě. Je z něj nadšený, stejně jako fanoušci, kterým byl představen na fotbalu či baseballu.

„Byla skvělá zkušenost objevovat město nehokejovým způsobem,“ řekl Dubois. "Bylo to fantastické, opravdu jsem si to užil.“

