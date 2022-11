Líheň talentů Blue Jackets slibuje v budoucnu velké věci!

Když se ohlédnete za posledními dvěma drafty, asi byste nenašli celek, který by měl v prvním kole tolik vysokých pozic jako právě Columbus. Modrokabátníci si v letech 2021 a 2022 vybrali hned pět borců, kteří patřili mezi top 32 talentů. Jak se k těmto vysoce postaveným pozicím vůbec dostali a jak s nimi naložili?

Všechno to začalo dvěma trejdy. Výměnou bývalého kapitána Nicka Foligna, za kterého Maple Leafs obětovali první kolo draftu 2021. To samé obětovala Tampa Bay za Davida Savarda. No a pak zde máme již několikrát omílaný trade Setha Jonese, za který Chicago muselo na draftu 2021 vyměnit dvanáctou pozici za dvaatřicátou a ještě přihodit svůj výběr v prvním kole v následujícím roce.

Samozřejmě, že směr Columbus nabral i Adam Boqvist, ale nyní nám jde hlavně o škatulata s pozicemi na výběru talentů. No a všichni už víme, jak vše dopadlo. Dnes se ale podíváme na to, jak lišák Jarmo Kekäläinen se svými poradci se štědrou nadílkou naložil.

Sezona 2020/2021 byla pro Blue Jackets zlomová, jelikož přišli o kapitána a dva milované beky. Ale na rozdíl od odchodu Artěmije Panarina a Sergeje Bobrovského přišly adekvátní náhrady.

Tým z Ohia na aukci talentů vybíral hned třikrát! K dispozici měl pátou, dvanáctou a pětadvacátou pozici. Columbus pochopitelně nejdříve sáhl po Kentu Johnsonovi. Vysvětlení bylo prosté. V té chvíli nebyl k dispozici lepší centr nežli on a všichni víme, jak moc zle na tom celek z Ohia v tomto ohledu je. Správná volba? Zatím se na něj sype chvála ze všech stran a po sezoně strávené na univerzitě se zařadil jako stabilní hráč do sestavy a pravidelně sbírá body. Nemluvě o účasti na světovém šampionátu v hokeji, kde hrdě reprezentoval Kanadu.

Další volba? Cole Sillinger. Na řadu přišel sice až jako dvanáctý, ale ze všech hokejistů, jejichž jméno bylo na dražbě talentů 2021 vyřknuto, má odehráno nejvíce duelů v NHL. Když po jeho prvním tréninkovém kempu hledal Brad Larsen sebemenší důvod, proč poslat tohoto štírka na farmu, aby se zocelil, prostě a jednoduše jej nenašel.

Zůstal proto už od začátku sezony s áčkem a po skončeném ročníku jej za skvělou práci neminula pozvánka do seniorské reprezentace. Letos se zatím stejně jako zbytek týmu neshledal se závratnou formou, ale stále platí za obrovský talent. Navíc se v Columbusu narodil, takže má k týmu vztah, což rozhodně při jeho výběru mohlo hrát velkou roli.

Nakonec došlo po dvou útočnících i na zpevnění defenzivních řad. Z pětadvacáté pozice ukázali skauti Blue Jackets na Corsona Ceulemanse. Parametry? 188 cm a devadesát kilo živé váhy. Zatím válí na univerzitě ve Wisconsinu, a pokud se podíváte na jeho highlights, pochopíte, proč zrovna on. Modrokabátníci si zatím mohou jen mnout ruce nad tím, jak rychle jejich talenti rostou. Dva už si našli své stabilní místo a třetí jen kvete. Navíc se vše povedlo takhle brzy.

A to jsme se ani nezmínili o Stanislavu Svozilovi, který k překvapení všech a hlavně Columbusu, zůstal netknutý až do třetího kola, kde jej ukradli právě Jackets.

No a jedeme dál. Píše se rok 2022 a mezitím, co si Blackhawks rvou vlasy, tak v táboře Modrokabátníků vznikají plány, jak ještě více vyjít vstříc zářným zítřkům. Jackets měli totiž k dispozici výběr číslo šest a dvanáct. Zatímco šestá pozice byla dle očekávání využita na ofenzivní české eso v podobě Davida Jiříčka, tak dvanácté vyřknuté jméno mnohé zarazilo.

Volba totiž nepadla na opomenutého centra Franka Nazara, a dokonce ani na Fina Joakima Kemmella. Jarmo se prostě znovu postaral o senzaci a ukázal na obránce Dentona Mateychuka. Ale proč ne? Výběru Jegora Činachova se taky všichni divili a dnes brázdí pravidelně kluziště NHL.

Ale zpět k vybraným hokejistům. David Jiříček i přes armageddon v obraně Blue Jackets naskakuje převážně na farmě, kde ale pravidelně boduje a dělá velké pokroky. Denton Mateychuk zatím válí v juniorské lize WHL. Tam byl dokonce jmenován kapitánem týmu.

Zmínit bychom měli i Jordana Dumaise, který by snad v současné formě chytil i vítr. Juniorské lize QMJHL vládne se 48 body z 21 zápasů. To je neuvěřitelná bilance. Další nejproduktivnější hráč soutěže ztrácí přes desítku bodů na toto pravé křídlo. Pokud takhle bude pokračovat i nadále, jakože neustále nepolevuje, tak skauting Columbusu metály neminou. A to byl vybrán až z 96. místa.

Abychom to shrnuli. Blue Jackets budou mít v dohledné době rozhodně kde brát. Provedli velmi dobré tahy směrem do budoucna, i když některé volby byly podle analytiků velmi kontroverzní. Ale až čas ukáže. Zatím ale podhoubí v Columbusu vypadá velmi slibně.

Share on Google+