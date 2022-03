Lindholm do Bostonu! Ve hře drafty i tři hráči

Druhý velký trejd sobotní noci upekl Boston s Anaheimem. Z Kalifornie putuje na opačnou stranu Spojených států obránce Hampus Lindholm. Bruins za švédského beka zaplatili opravdu velkou cenu, nicméně plánují jeho další podpis.

Do Bostonu míří kromě Lindholma ještě Kodie Curran, na opačnou stranu pak opravdu velká protihodnota. Urho Vaakanainen, John Moore, výběr v prvním kole draftu letos a dva výběry v kole druhém (2023, 2024).

Ducks si navíc ponechají půlku Lindholmova platu.

„S tím, co jsme za Hampuse dostali, jsem spokojený,“ mnul si ruce generální manažer Ducks Pat Verbeek.

Anaheim se s Lindholmem snažil domluvit na prodloužení smlouvy, o to však osmadvacetiletý švédský obránce nestál. Trejd byl tak jedinou možností, jinak by v létě odkráčel bez náhrady.

Na první pohled obří protihodnotu krotí jeden fakt, a sice ten, že jeden výběr v druhém kole byl přidán proto, aby si Ducks přebrali smlouvu Johna Moorea. Bruins si tak dělají prostor na případný další trejd. Údajně baží po centrovi do druhého útoku.

Kromě další výměny však mají v plánu ještě jednu důležitou věc. S Lindholmem totiž chtějí podepsat dlouhodobou smlouvu. Dle zámořských novinářů by mělo jít o nejdelší možný, tedy osm let, s ročním platem 6,5 milionů dolarů. Lindholm by měl zamířit do prvního obranného páru s Charliem McAvoyem.

Anaheim byl v sobotu pořádně aktivní, uskutečnil ještě jeden nenápadný obchod. Minnesota si pořídila Nicolase Deslaurierse (letos deset bodů v 61 zápasech), do Anaheimu za něj poslala výběr ve třetím kole draftu 2023.

