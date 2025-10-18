Logan Stanley na cestě překonat kariérní gólové maximum

18. října 6:55Jakub Ťoupek
Pokud nejste zvyklí vídávat na listině střelců jméno Logan Stanley, rozhodně se nemáte za co stydět. V NHL kroutí šestou sezónu a zatím pokaždé vsítil pouze branku za celý ročník. Toto úctyhodné maximum ale může letos padnout.
Draftová 18 z roku 2016 se naplno prosadila do NHL během sezóny 20/21. Od té doby nasbíral kanadský bek celkem 206 startů, ke kterým přidal dalších 17 v play-off.
Pokud se však podíváme na jeho statistiky, tady to žádná hitparáda není. Jeho úlohy na ledě jsou jiné než střílení branek, v každém ročníku se ale k nějakým těm střelám dostane. A ujme se vždy jen jedna jediná.
Na svoji první branku čekal 23 utkání, na ledě Calgary srovnával na konci března roku 2021 na 2:2. Jeho branka ale na zisk bodů nestačila. Překvapení pak přišlo v play-off, kde zapsal v 8 utkáních rovnou 2 branky.
With his 2nd period goal on Monday afternoon against the Islanders, Logan Stanley has tied his career high in goals.
— JetsNation (@NHLJetsNation) October 15, 2025
How many goals does the "Stanimal" finish the season with?#NHLJetsNation #GoJetsGo #LoganStanley pic.twitter.com/aQ8TQ3bMGf
Březen se zdál být pro Stanleyho střeleckým měsícem, protože i o rok později svoji jedinou branku vstřelil právě ve třetím kalendářním měsíci. Vysokou výhru nad Vegas z 15. 3. 2022 obohatil brankou a asistencí. A ano, na dlouhou dobu to byl jeho poslední gól.
Na další branku čekal téměř rok, ale přišel opět osudný březen. Tentokrát o něco dříve, konkrétně 8. 3. 2023 přijela do Winnipegu Minnesota, která si odvezla 3 body, jenže byla opět jediným týmem, který inkasoval od Logana Stanleyho.
Pokud si myslíte, že je střelecký měsíc pouze fáma, u Stanleyho je to ale pravý opak. Winnipeg se představil 17. 3. 2024 v Nationwide Areně v Columbusu a u vysoké výhry 6:1 byl právě Stanley a jeho v pořadí 4. branka v NHL a čtvrtá v březnu.
Zvrat přišel až v posledních dvou sezónách, v té minulé prolomil prokletí a skóroval už v listopadu doma proti Tampě. A v letošní to dokonce stihnul během prvních 3 utkání. Proti Islanders se blýsknul dvěma body a krásnou brankou.
Logan ‘sniper’ Stanley with his first of the season.
— Dave Minuk (@ICdave) October 13, 2025
That matches his career high.
He gets it in game 3 and is now on pace for 27 goals this season. ???? pic.twitter.com/M7zFMTPZcC
Logan Stanley je tak ve své šesté sezóně velmi blízko překonat své kariérní maximum, které činí přesně 1 branku za sezónu.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.