Lokomotiva, co táhne celý mančaft. Bäckström sklízí chválu a nevymlouvá se na COVID

Švédové by kolem něj rádi postavili olympijský tým. Vědí, že lepšího centra než Nicklase Bäckströma v NHL nemají a navíc naplno doceňují jeho umění. "Je jako lokomotiva, co táhne celé mužstvo. Dělá své spoluhráči lepšími, má dokonalý přehled o hře. Takových hráčů je na světě jen pár," smeká před ním Niklas Kronwall, někdejší řízný zadák a teď poradce Tre Kronor. Dříve než reprezentaci ovšem bude Bäckström řešit klubové povinnosti, chce s Washingtonem zpátky na výsluní.

Když Bäckström naposledy hrál pod pěti kruhy, mělo to pro něj hořký dozvuk.

Kvůli dopingovému nálezu nemohl v Soči zasáhnout do finále proti Kanadě a pomoct parťákům na ledě, z tribuny přihlížel jednoznačné a bolestivé prohře 0:3. Na stříbrnou medaili si pak několik měsíců počkal.

Ještě v roce 2015 čelil ostré kritice bývalého šéfa světové antidopingové agentury za to, že si cenný kov přebral. "Co se tehdy v Soči stalo, bylo nešťastné," vrací se k sedm let starým událostem.

"Než k tomu došlo, byla olympiáda ohromně zábavná. Hrajete zápasy, trénujete a ve volném čase se potkáváte s jinými sportovci. Byla to neuvěřitelná zkušenost a doufám, že si ji zopakuju," říká třiatřicetiletý machr pro Sportbladet.

S nadějí vyhlíží, jak to dopadne kolem účasti hokejistů z NHL v Pekingu. "Věřím v dobrý konec. Byla by škoda, kdybychom přišli o takový turnaj a vzpomínky na celý život," míní.

Švédsko by podle něj patřilo k aspirantům na medaile a dokonce by mohlo potrápit kanadské "supermany." Ostatně, kdo jiný se nabízí než Tre Kronor? USA, Finsko, případně Rusko?

O olympijských ambicích se může Bäckström pobavit v kosmopolitní kabině Capitals. V klubu, s nímž se rozhodl spojit celou svou zámořskou kariéru. Od loňska má v kapse pětiletý kontrakt až do roku 2025.

To mu bude táhnout na osmatřicet a možná přijde čas na návrat do rodného Gävle, kde se vyučil hokejovému řemeslu. Na takové myšlenky je ale ještě brzy, teď by rád geniální nahrávač znovu zaútočil na Stanley Cup.

"Minulá sezona byla vzhledem k okolnostem dost atypická, každopádně s výsledkem nemůžeme být jako mančaft spokojení. A nebudu se vymlouvat na COVID, pro všechny kluby to bylo stejné," říká.

Bäckströma jednoduše štve, že Caps potřetí za sebou skončili v prvním kole vyřazovacích bojů. Ambice byly pokaždé vyšší, výsledky během základní části solidní, ale kýžený úspěch se nedostavil.

"V play-off jsme narazili na dobrého soupeře a navíc nám to na ledě neklapalo. V žádném zápase jsme nehráli s lehkostí. Potřebujeme se dostat do stejného módu jako v roce 2018," hodnotí zpackanou sérii s Boston Bruins.

Chyběla mu také větší týmovost, postrádal i trochu pověstného štěstíčka. Nelamentuje, naopak se soustředí na to, co zlepšit. Ví, že Washingtonu ubývá čas, okno se uzavírá. A tak udělá maximum pro druhý prsten.

Kdo ví, třeba se Bäckström na cestu za hokejovým grálem naladí olympijským zlatem. Kuráž porvat se o něj mu rozhodně nechybí. I kvůli pelyňkové vzpomínce na finále v roli diváka.

