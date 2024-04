Los Angeles postoupilo do play-off! Pittsburgh v důležitém zápase přemohl Detroit

Kanadsko-americká NHL má za sebou dalších deset utkání. Los Angeles se stalo sedmým týmem v Západní konferenci, který si zajistil účast v play-off, tudíž o poslední postupové místo si to rozdají celky Vegas a St. Louis. Ve Východní konferenci je situace daleko zamotanější. Na divokou kartu se tentokrát vyhoupl Pittsburgh, který doma porazil Detroit. Philadelphia se dostala zpět do hry, díky šesté výhře za sebou se už pomalu může začít radovat Islanders.

BUFFALO SABRES - WASHINGTON CAPITALS

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Washington na minulé vítězství nenavázal

Hokejisté Washingtonu v boji o play-off ztratili důležité body, když na ledě Buffala prohráli 2:4. Sabres naopak po dvou prohrách za sebou zabrali, přestože už do vyřazovací části postoupit nemohou.

Branky a nahrávky

19. Benson (J. Skinner, Krebs), 33. Tuch (Jokiharju, T. Thompson), 50. Quinn (Clifton, Greenway), 58. Cozens (Greenway, Jokiharju) – 35. McMichael (Pacioretty, Carlson), 59. Wilson (Carlson, Ovečkin).

Statistika

Střely na bránu: 17 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Charlie Lindgren (WSH) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 57:38

Česká a slovenská stopa

Lukáš Rousek (BUF) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:09

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:38

Tři hvězdy utkání

1. Alex Tuch (BUF) – 1+0

2. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 22 zákroků

3. Zach Benson (BUF) – 1+0

FLORIDA PANTHERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Florida potvrdila roli favorita

Panteři na domácím ledě bez větších potíží přehráli Columbus 4:0. Další jistý výkon podal brankář Sergej Bobrovskij, jenž zastavil 25 pokusů hostujícího celku. Florida tak bodovala počtvrté za sebou.

Branky a nahrávky

1. M. Tkachuk (Ekman-Larsson, Cousins), 38. Rodrigues (Lundell, Luostarinen), 40. Reinhart (Barkov, Ekman-Larsson), 58. Tarasenko (Forsling).

Statistika

Střely na bránu: 46 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Jet Greaves (CBJ) – 42 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:00

Tři hvězdy utkání

1. Sergej Bobrovskij (FLA) – 25 zákroků

2. Evan Rodrigues (FLA) – 1+0

3. Oliver Ekman-Larsson (FLA) – 0+2

NEW YORK RANGERS - PHILADELPHIA FLYERS

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Letci se vrátili do boje o play-off

Sérii porážek zastavila Philadelphia na ledě New Yorku Rangers, kde poměrem 4:1 dokázala zvítězit a na postup do play-off ztrácí jeden bod. Flyers duel naklonili na svou stranu ve druhé třetině, kdy se prosadili Brink s Konecnym. Ve třetí třetině upravil jejich vedení Cates.

Branky a nahrávky

19. Panarin (Fox, Zibanejad) – 5. York (Konecny), 24. Brink (Poehling), 40. Konecny (Poehling), 46. N. Cates (Couturier, Sanheim).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (NYR) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 59:51

Samuel Ersson (PHI) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI) – 1+1

2. Ryan Poehling (PHI) – 0+2

3. Samuel Ersson (PHI) – 24 zákroků

PITTSBURGH PENGUINS - DETROIT RED WINGS

6:5pp. (2:2, 2:1, 1:2 - 1:0)

Důležité utkání rozhodl Karlsson

Pittsburgh v přímém boji o play-off porazil Detroit po prodloužení a nyní se vyhoupl na divokou kartu. V bláznivém zápase vedl už o dva góly, ale hosté stačili ve třetí části srovnat díky trefám Larkina a Raymonda, jenž uzavřel hattrick. Prodloužení ale v jeho druhé minutě rozhodl Erik Karlsson.

Branky a nahrávky

3. D. O'Connor (Rust, Crosby), 16. Letang (Bunting, Rakell), 28. Crosby (Rust, R. Smith), 33. Rust (R. Smith), 44. Carter, 62. E. Karlsson (Crosby, Rakell) – 4. Raymond (DeBrincat), 20. Raymond (DeBrincat, Larkin), 40. Petry (Seider, Sprong), 53. Larkin (Raymond, Compher), 55. Raymond (Larkin, DeBrincat).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (PIT) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:48

Alex Lyon (DET) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 61:40

Česká a slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 4:57

Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 1+2

2. Erik Karlsson (PIT) – 1+0

3. Lucas Raymond (DET) – 3+1

TAMPA BAY LIGHTNING - OTTAWA SENATORS

2:3sn. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)

Nájezdy pro Ottawu

Do vedení poslal hosty Tkachuk, avšak ještě v první třetině se o obrat postarali Sheary s Pointem. Poté se až ve třetím dějství trefil Batherson, takže duel zamířil do nájezdů, ve kterých jediný gól vstřelil Brady Tkachuk.

Branky a nahrávky

10. Sheary (Kučerov, Point), 13. Point (Kučerov, Sheary) – 9. B. Tkachuk (Chychrun), 43. Batherson (B. Tkachuk, Chabot), rozh. náj. B. Tkachuk.

Statistika

Střely na bránu: 26 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 20 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Tomkins (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 64:34

Anton Forsberg (OTT) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:55

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:28

Tři hvězdy utkání

1. Anton Forsberg (OTT) – 24 zákroků

2. Matt Tomkins (TBL) – 25 zákroků

3. Conor Sheary (TBL) – 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - NEW JERSEY DEVILS

5:6 (2:3, 2:1, 1:2)

Rozhodl Bratt

Už to vypadalo, že utkání mezi Torontem a New Jersey dojde až do prodloužení, ale v čase 58:46 zápas rozhodl švédský útočník Jesper Bratt. Torontu tak nepomohla ani osmá branka útočníka Davida Kämpfa v tomto ročníku.

Branky a nahrávky

1. Tavares (Marner), 7. Matthews (Domi, Brodie), 28. Matthews (Domi, Bertuzzi), 30. Kämpf (Dewar), 56. Tavares (Rielly, Marner) – 1. Haula, 8. N. Foote, 13. Meier (Bratt, L. Hughes), 40. Meier (Hischier), 52. Bratt (L. Hughes, Meier), 59. Bratt.

Statistika

Střely na bránu: 32 – 20 | Přesilová hra: 0/3 – 3/4 | Trestné minuty: 23 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 14 zákroků, 6 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 59:01

Jake Allen (NJD) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:59

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:48

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 7, čas na ledě 12:51

Tři hvězdy utkání

1. Jesper Bratt (NJD) – 2+1

2. Auston Matthews (TOR) – 2+0

3. Timo Meier (NJD) – 2+1

NEW YORK ISLANDERS - MONTREAL CANADIENS

3:2pp. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Další výhra Islanders

New York Islanders oslavil šesté vítězství v řadě a k postupu do play-off má velice blízko. Ostrované byli v souboji s Montrealem lepší, ale i tak se došlo až do prodloužení, které na stranu domácích naklonil zkušený útočník Kyle Palmieri.

Branky a nahrávky

26. Engvall (Pelech, Reilly), 47. Cizikas (Pelech, Pulock), 62. Palmieri (Nelson) – 18. Harris (Caufield, Suzuki), 44. Caufield (Kovacevic, Matheson).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 14 | Přesilová hra: 0/4 – 0/0 | Trestné minuty: 5 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 61:01

Samuel Montembeault (MTL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 61:17

Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:33

Tři hvězdy utkání

1. Kyle Palmieri (NYI) – 1+0

2. Adam Pelech (NYI) – 0+2

3. Cole Caufield (MTL) – 1+1

DALLAS STARS - WINNIPEG JETS

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Brossoit vynuloval Dallas

V souboji dvou elitních týmů Západní konference se radoval Winnipeg, který v Dallasu vyhrál 3:0 a připsal si páté vítězství za sebou. Hostům vydatně pomohl brankář Laurent Brossoit, jenž za svá záda nepustil žádnou střelu.

Branky a nahrávky

15. Ehlers, 30. D. Gustafsson (Samberg, Appleton), 58. Scheifele (Connor, Appleton).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:54

Laurent Brossoit (WPG) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:08

Tři hvězdy utkání

1. Laurent Brossoit (WPG) – 24 zákroků

2. Nikolaj Ehlers (WPG) – 1+0

3. Dylan DeMelo (WPG) – 0+0

SEATTLE KRAKEN - SAN JOSE SHARKS

1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Brankář Cooley zářil

Seattle sice San Jose jasně přestřílel, avšak ze dvou bodů se nakonec radovali hosté. Vynikající výkon podal brankář Devin Cooley, který úspěšně zastavil hned 49 střel Kraken.

Branky a nahrávky

10. Dumoulin (Eberle) – 9. Kunin (Thrun, Kostin), 35. Burroughs (Eklund), 36. Zetterlund (Granlund, Eklund).

Statistika

Střely na bránu: 50 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 56:51

Devin Cooley (SJS) – 49 zákroků, 1 OG, úspěšnost 98,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:46

Tři hvězdy utkání

1. Devin Cooley (SJS) – 49 zákroků

2. Brian Dumoulin (SEA) – 1+0

3. William Eklund (SJS) – 0+2

LOS ANGELES KINGS - CALGARY FLAMES

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Králové jsou v play-off

Los Angeles si vítězstvím 4:1 nad Calgary definitivně zajistilo účast ve vyřazovací části. Plameny porazilo celkem jednoznačně, když důležitý krok udělalo už ve druhé periodě. S největší pravděpodobností si Kings zopakují série z předchozích dvou let proti Edmontonu.

Branky a nahrávky

7. Fiala (Kopitar, Kempe), 21. Arvidsson (Danault, Moore), 28. A. Thomas (M. Roy), 57. Arvidsson (Kopitar, Doughty) – 49. Huberdeau (Miromanov, Zary).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (LAK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:29

Jacob Markström (CGY) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:49

Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:51

Tři hvězdy utkání

1. Viktor Arvidsson (LAK) – 2+0

2. Akil Thomas (LAK) – 1+0

3. Phillip Danault (LAK) – 0+1

Share on Google+