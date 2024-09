Los Angeles se bude muset obejít bez hlavního obránce. Doughty má frakturu kotníku

Středeční přípravný zápas před novou sezonou mezi Los Angeles a Vegas skončil tragicky pro hvězdného obránce Drew Doughtyho. Při bruslařském souboji se snažil dostat před soupeře, před kterého se sice natlačil, ale posléze spadl u hrazení a ošklivě si zkroutil nohu. Doughty pád odnesl frakturou kotníku.

K situaci došlo v první třetině. Doughty při pádu narazil nohou o hrazení, zkroutil si nohu pod sebe a padal na ni nejen svou vlastní váhou, ale také váhou protihráče, jenž při souboji rovněž padal. Zkušený bek okamžitě věděl, že je zle.

Víra v to, že by se nemuselo jednat o vážné zranění, se rozplynula prakticky okamžitě, když čtyřiatřicetiletý Doughty nemohl došlápnout na nohu a při odchodu z ledu mu museli pomáhat.

V pátek Kings oznámili, že Doughty se bude muset podrobit operaci kvůli fraktuře kotníku. Dobu léčby prozatím nikdo neodhadl, jeho absence by však mohla trvat až několik měsíců. Standardně se uvádí, že by se noha neměla zatěžovat šest týdnů. Sportovním aktivitám se ale i poté doporučuje ještě nějaký čas vyvarovat, takže by se rozhodně nevrátil okamžitě k tréninku.

Kapitán Kings Anže Kopitar, jenž s Doughtym hraje od jeho vstupu do NHL v sezoně 2008/09, byl znepokojen, když viděl video se zraněním svého parťáka. V Las Vegas totiž nebyl přítomen.

„Viděl jsem opakovaný záběr a na něm to vypadá asi hůř, než když se to stalo naživo,“ řekl Kopitar. „Teď už s tím nelze nic dělat. Víme, že Drew udělá vše, co je v jeho silách, aby byl co nejdříve zpátky. Budeme muset zatím hrát bez něj.“

Pro Kings se jedná o obrovskou ztrátu. Doughty v uplynulé sezoně hrál v průměru 25 minut a 48 sekund na utkání. Vytíženějším hokejistou v NHL byl pouze obránce Washingtonu John Carlson. Navíc se Doughty podílel i na ofenzivě týmu, když se mu povedlo vstřelit 15 branek a přidat 35 asistencí.

Majitel prstenů za vítězství ve Stanley Cupu z let 2012 a 2014 a držitel Norris Trophy za sezonu 2015/16 bude v sestavě Los Angeles pravděpodobně nahrazen Brandtem Clarkem, což se ale může v průběhu Doughtyho absence změnit. Na každý pád to Králové nebudou mít bez svého hlavního obránce snadné a musí doufat, že jeho léčba bude probíhat rychle a bez komplikací.

