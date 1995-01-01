Los Angeles vyzrálo na Islanders! Edmonton ztratil zápas v St. Louis

14. března 5:10Jan Šlapáček
Během noci na sobotu se hrálo ve dvou arénách, ve kterých se odehrály dva velice vyrovnané zápasy.
Los Angeles mělo na ledě Islanders skvělý vstup do utkání a během první třetiny se dokázalo dostat do tříbrankového vedení. Domácí následně postupně mazali náskok svého soupeře, ke srovnání ale nedošlo. Kings získali důležité dva body za výhru 3:2.
Když v St. Louis v 50. minutě Connor McDavid zvyšoval vedení Oilers na 2:0, zdálo se, že kanadský celek míří k vítězství. Blues se ale nevzdali, dokázali dostat zápas do prodloužení, v němž pár sekund před jeho koncem rozhodl Robert Thomas.
New York Islanders - Los Angeles Kings
2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
31. Heineman (Pelech, Horvat), 44. Heineman (M. Schaefer, Horvat) – 4. T. Moore, 14. Kopitar (M. Anderson, Turcotte), 19. Kempe (Panarin).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:36
Darcy Kuemper (LAK) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:35
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:50
Tři hvězdy utkání
1. Adrian Kempe (LAK) - 1+0
2. Emil Heineman (NYI) - 2+0
3. Trevor Moore (LAK) - 1+0
St. Louis Blues - Edmonton Oilers
3:2pp. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
53. Suter (Berggren), 57. C. Fowler, 65. R. Thomas (C. Fowler, Kyrou) – 36. K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin), 50. McDavid (Savoie, Ingram).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 39 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,5 %, odchytal 64:51
Connor Ingram (EDM) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88 %, odchytal 64:51
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Robert Thomas (STL) - 1+0
2. Joel Hofer (STL) - 37 zákroků
3. Cam Fowler (STL) - 1+1