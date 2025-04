Lou Lamoriello končí v Islanders. Legendu zradila loajalita i nečinnost

Lou Lamoriello po sedmi letech končí jako prezident a generální manažer New York Islanders. Klub v úterý oznámil, že jeho smlouva nebude prodloužena a začíná hledání nového vedení. Podle vyjádření majitele Johna Collinse, který povede náborový proces, nastal čas na změnu.

„Islanders vyjadřují Louovi hluboké poděkování za mimořádné nasazení během posledních sedmi let,“ stojí ve vyjádření klubu. „Jeho oddanost odpovídá jeho kariéře v Síni slávy.“

Legendární funkcionář se v 82 letech zřejmě naposledy rozloučil s vrcholným hokejem. Po dekádách, kdy formoval identitu New Jersey Devils, krátkém intermezzu v Torontu a nakonec působení na Long Islandu, se jeho éra definitivně uzavírá. Islanders pod jeho vedením pětkrát postoupili do play off a dvakrát se dostali do konferenčního finále. Ale poslední čtyři roky přinesly více stagnace než růstu – a fanoušci to dali jasně najevo.

Sborově. Nahlas. „Fire Lou“ znělo pravidelně ze sedaček UBS Areny. A jak ukázal i nedávný článek deníku Newsday, fanoušci hlasitě vinili špatné výkony hlavně jeho. Jaké byly hlavní důvody? Portál NY Islanders Hockey Now vybral čtyři.

Prvním je ztráta důvěry fanoušků. Tým už netáhl. Výkony upadaly a vedení nenabídlo směr ani vizi. Islanders měli jít do přestavby, místo toho balancovali v šedé zóně.

Druhým důvodem je série nešťastných smluv. Mayfield se propadal až k tribunu, Engvall je na seznamu kandidátů na vykoupení a Varlamov, s novým čtyřletým kontraktem, strávil podstatnou část sezony mimo hru kvůli zranění. Tím Lamoriello zablokoval prostor pro manévrování i možnou přestavbu. Letos znovu odmítl obětovat Brock Nelsona na přestupní trh, jen aby jej nakonec vyměnil pod tlakem do Colorada.

Třetím bodem je chaotická práce s trenéry. Po neúspěchu v roce 2022 Lou šokoval ligu vyhazovem Barryho Trotze. Dosadil Lamberta, jehož krátká éra skončila neúspěchem. Pokus s Patrickem Royem přinesl krátkodobé oživení, ale letos tým opět play off vynechal.

A konečně, čtvrtým a možná klíčovým bodem je prosté vyčerpání důvěry. Lamoriello vybudoval tým, který zažil silné roky. Po příchodu v roce 2018 stabilizoval situaci, rychle dovedl tým do play off a dvakrát byl vyhlášen GM roku. Dokázal přivést jména jako Bo Horvat, Jean-Gabriel Pageau nebo Kyle Palmieri, kteří hráli důležité role v play off.

Teď je ale konec.

