Loučení se blíží. Tyhle domácí zápasy si užiju, říká Kane

Uzávěrka přestupů se blíží. A na slovech činovníků i hráčů je to znát. Volí se opatrnější slova, nikdo nechce říct nic, čeho by mohl litovat. Dobře je to vidět i na Patrickovi Kaneovi. Ne, že by americký útočník mluvil v šifrách, ale je z něj znát, že ani on sám neví, co bude.

„Snažím se myslet jen na hokej, ale nemá cenu lhát. S agentem se bavíme, brzo se pobavíme i s vedením Blackhawks. Uvidíme, kam nás tyto debaty zanesou,“ řekl Kane před pár dny.

Stále sice existuje možnost, že by Kane v Chicagu zůstal, nicméně šance je to spíše miniaturní. Samotný hráč si ještě chce zahrát o Stanley Cup, Chicago z něj chce vytřískat co největší protihodnotu. Jinými slovy, odchod dává smysl pro všechny strany.

Spekulace sice běží celou sezonu, k ničemu konkrétnímu však zatím nedošlo. I samotný Kane si ale uvědomuje, na čem je.

„Do uzávěrky zbývá pět domácích zápasů, takže si je užiju asi o něco víc. A to aniž bych věděl, co se stane,“ dodal před úterním zápasem. „Je vždycky super hrát doma, před našimi fanoušky v naší aréně, to jsem si vždycky užíval. Kéž by těch zápasů bylo ještě víc, ale tak to prostě je. Ty, co zbyly, si moc vychutnám.“

V minulých sezonách se několikrát stalo, že z velkého přestupu sešlo. Zkušenému hráči se nechtělo nikam stěhovat, chtěl dohrát doma. Smysl by to vlastně dávalo i u Kanea. Vyhrál vše, co mohl. Navíc by v dresu Jestřábů mohl zabojovat o rekordy v organizaci.

Nicméně u Kanea hraje faktor vítězství. Chce si užít ještě jednu za Pohárem, pocit po výhrách mu v posledních letech v Chicagu chybí.

„Jo, chtěl bych si ještě zahrát dobrý hokej, bavit se u něj a pomáhat k výhrám,“ přiznal. „Nic nenahradí pocit, když vyhrajete v play off. Základní část je sice fajn, ale pocit, když rozhodnete v prodloužení v play off a skočí na vás celý tým, to je nenahraditelné.“

NHL je rychlý byznys, a proto se může stát, že rozhodnutí přijde z čista jasna. „Jasno bude relativně brzy,“ potvrdil i Kaneův agent Pat Brisson.

