Loučení se sezonou? Sabres prý zbrojí až pro podzim

V Buffalu se schyluje k velkým změnám. Sabres jsou aktivní na přestupovém trhu a už teď se začínají připravovat na sezonu 2025/26. Generální manažer Kevyn Adams hledá odvážný tah, který by přinesl čerstvou krev a především sílu potřebnou k útoku na playoff.

V poslední době se hodně spekuluje o budoucnosti hráčů jako Dylan Cozens, Bowen Byram nebo Owen Power.

Právě Cozens je stále považován za hráče, který by mohl být součástí zásadní výměny. Sabres ho ale nechtějí poslat pryč jen za příslib budoucích talentů – na oplátku požadují zkušené hráče připravené okamžitě přispět.

Dalším jménem, které vyvolává zájem ostatních týmů, je Alex Tuch. Zatímco poptávka po něm roste, Sabres dávají jasně najevo, že Tuch rozhodně není na prodej – alespoň pokud nepřijde nabídka, která by klub doslova odrovnala. Podobný status mají i Tage Thompson a Rasmus Dahlin, kteří zůstávají mimo trh.

„Buffalo nechce sbírat draftové volby nebo mladé naděje. Pokud pustí někoho ze svých hvězd, musí to být výměnou za hráče, který okamžitě pozvedne úroveň týmu,“ říká insider David Pagnotta.

V sázce jsou také hráči s končícími smlouvami, mezi nimi Jason Zucker, Jordan Greenway, obránci Henri Jokiharju, Jacob Bryson, Dennis Gilbert nebo brankář James Reimer. U Zuckera ale existuje i šance na prodloužení smlouvy, pokud se to ale nestihne do 7. března, klub by mohl hledat kupce mezi uchazeči o titul.

Sabres neplánují jen rozprodej, ale i posilování svého jádra. „Budeme dál slyšet spekulace o Cozensovi, Byramovi i Powerovi. Pokud ale nedojde na výměnu hvězda za hvězdu, Buffalo zůstane v klidu. Už teď ale připravují půdu pro velké změny,“ dodává Pagnotta.

