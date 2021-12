Loučil se bez fanfár, teď si Koivu užije výjimečnou poctu. Minnesota vyřadí jeho dres

Když v únoru Mikko Koivu oznámil konec kariéry, známý novinář Mike Russo neváhal ani sekundu. A napsal: " Finský dříč by se měl stát prvním hokejistou, jemuž Wild vyvěsí trikot pod strop Xcel Energy Center." Takovému respektu se Koivu těšil a těší u žurnalisty, co se dlouhé roky zaobírá hokejem v Minnesotě. A není divu, vždyť všestranný centr drží snad každý myslitelný klubový rekord. Stal se prvním plnohodnotným kapitánem Divočiny, v minnesotských barvách odehrál přes 1000 zápasů!

Minnesota dosud má pod stropem jediné číslo.

Jedničku, kterou vyřadila coby poděkovaní fanouškům ještě před svým úvodním mačem v NHL. 13. března k němu vystoupá také Koivova devítka. Wild se toho večera utkají s nashvillskými Predátory.

Proč padla volba právě na tento duel? Možná je to kvůli tomu, že za Preds hraje Mikael Granlund. Koivův krajan, jemuž se povedlo i díky zkušenému mentorovi v Minny vyrůst v kvalitního a produktivního hráče.

Nashville má navíc na soupisce také další Finy – brankářskou jedničku Juuse Sarose a stále se hledajícího střelce Eeli Tolvanena. Výjimečný vztah nicméně Koiva pojí především s Granlundem. Nejen kvůli rokům u Wild, bok po boku dobyli titul mistra světa.

Možná jste zachytili, že Minnesota sklidila posměch za své rozhodnutí vyřadit Koivův dres. Na sociálních sítí najdete tuny rádoby vtipných komentářů. Včetně narážek na to, že Koivu nedovedl Divočinu ke Stanley Cupu.

Jenže pro dnes sedmatřicetiletého Seveřana platilo prosté "i cesta může být cíl." Na ledě ze sebe vždycky vyždímal maximum, jeho bojovnost a zarputilost byla pověstná. "Nikdo se za Divočinu nebil tak jako Mikko," smeká před ním současný GM Bill Guerin.

"Mikko si vytvořil silné pouto s naší komunitou a to přežije navždy. Vládne historickým tabulkám v mnoha kategoriích, byl fantastickým kapitánem na ledě i mimo něj," podotkl Guerin.

Koivu zvládl za Minny 1028 zápasů, nastřádal za ni 709 bodů! Za těch patnáct let se kolem něj protočilo 210 spoluhráčů. Dechberoucí numero! Céčko nosil jedenáct sezon. Dres Wild vyměnil pouze jednou, to když loni odešel do Columbusu.

Za finským generálním manažerem Jarmem Kekäläinenem. Modrý kabát ovšem oblékl jen sedmkrát. Pak, k překvapení mnohých, řekl kariéře profesionální hokejisty sbohem. Báječnou pouť zakončil mačem stráveným na tribuně (stalo se mu to prvně).

Bez fanfár, coby nepotřebný hráč.

"Zasloužil si lepší rozlučku," stálo ve vícero novinových textech. 13. března si hořký konec Koivu vynahradí. Před "svými." Doma. V Minnesotě stále žije, vychovává děti.

A od března se stane nesmrtelnou legendou tamního hokeje. Pokud má Divočina ve svých nedlouhých dějinách opravdového velikána, tak – se vší úctou k Mariánu Gáboríkovi, s 219 trefami nejlepšímu klubovému kanonýrovi – právě Koiva.

