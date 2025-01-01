Loupež pro Toronto? Stolarze podepsalo za menší peníze, než má Vejmelka či Mrázek

29. září 15:00Tomáš Zatloukal
Jen Logan Thompson, Darcy Kuemper, Andrej Vasilevskij a samozřejmě Connor Hellebuyck dostali letos při hlasování o Vezině více hlasů než on. Americký čahoun Anthony Stolarz, pohyblivá zeď mezi třemi tyčemi torontských Maple Leafs. A mimochodem, nikdo v NHL neměl, když přijde řeč na pravidelně chytající maskované muže, lepší úspěšnost zákroků než právě jednatřicetiletý rodák z Edisonu s polským příjmením.
Mezi třemi tyčemi je nepřehlédnutelný.
Nejen kvůli své figuře, když zkombinujete jeho kila a centimetry, mohutnějšího gólmana nenajdete, ale také díky chromované přilbě. Lehce jí evokuje Romana Čechmánka, dalšího obra, kterému se (kdysi) dařilo trápit i ty nejobávanější šutéry v NHL, a jeho ikonickou sfingu.
Stolarzovi jde řemeslo opravdu znamenitě. Vždyť v úspěšnosti zákroků vévodí NHL, mezi borci s minimálně 25 odchytanými mači v dané sezoně, už podruhé za sebou.
Loni to už pomalu vypadalo, že by měl na střídačku vyhnat dvojnásobného vítěze Vezinovy trofeje Sergeje Bobrovského, v minulém ročníku pak suverénně odsunul na střídačku Josepha Wolla, který rozhodně není žádné ořezávátko.
To vše svedl pracant, co se nenarodil se stříbrnou lžičkou v puse (jeho táta makal v chemičce) a jemuž po opakovaných potížích s koleny pár let zpátky věštili, že si v NHL už ani neškrtne.
Škrtl. A nevyletěly jen jiskry. Zažehl požár. NHL v posledních ročnících Stolarz skutečně vzal útokem a nebýt toho, že má poměrně zhusta popsanou kartu, mohl by si neoblomně říct klidně o šest, sedm milionů dolarů.
Mohl by o takové peníze stát stůj co stůj. Stávkovat kvůli nim. Snad i využít Wollovy aktuální absence.
Ale to není jeho styl.
Klidně přijal jen lehce vyšší gáži než má Woll (a třeba nižší než, jakou se mohou pyšnit Karel Vejmelka s Petrem Mrázkem), patrně výměnou za délku smlouvy. Už žádný pakt na rok, nebo na dva (takový mu vyprší příští léto).
"Je to jeho životní kontrakt, i tak to může být pro Toronto velmi výhodná záležitost," glosuje Stolarzův podpis zámořský web Sportsnet.
Stolarz není hamižný, ani ho neužije na hvězdné manýry. Když měl kdysi říct, na co si chce v NHL vydělat, zmínil rodiče. Chtěl jim pořídit dům. GM Brad Treliving má, směrem ke klubovým ambicím, poměrně kliku, že našel někoho s takovým nastavením mysli.
