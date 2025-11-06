Loupežník Binnington chtěl Ovečkina okrást o jeho jubilejní puk

6. listopadu 17:17Jakub Ťoupek
V NHL chybí „zlí kluci“. Do role jednoho z nich se rád staví brankář St. Louis Jordan Binnington a v utkání s Washingtonem to opět ukázal. Dalším jeho excesem byl pokus vzít si kotouč, se kterým Ovečkin překonal hranici 900 branek.
Poté, co Alex Ovečkin překonal brankáře St. Louis Blues a stal se prvním hráčem v historii NHL, který vstřelil 900 gólů, Binnington vytáhl puk ze své branky a schoval si ho do chráničů. Zatímco Ovečkin pokračoval v oslavách, k Binningtonovi posléze přistoupil čárový rozhodčí.
Po krátké rozmluvě mezi nimi mu Binnington nakonec kotouč předal. Ovečkin se po zápase nad incidentem zasmál a odmítl přilévat olej do ohně. „Jo, viděl jsem to. Nebudu to komentovat,“ řekl budoucí člen Síně slávy. Dvaatřicetiletý Jordan Binnington po zápase k novinářům nemluvil.
What a moment…Jordan Binnington stuffs Ovi’s 900th goal puck in his pants, only to be caught by a linesman ???? #ALLCAPS #stlblues
— NHL News (@PuckReportNHL) November 6, 2025
pic.twitter.com/B5iBzLAi52
Ovečkinův 900. gól posunul Washington Capitals do vedení 2:0 a Binningtonův těžký start do sezóny tak pokračoval dál. V polovině druhé třetiny při stavu 4:0 pro Washington byl vystřídán a do brány se již nevrátil.
Binnington začal sezónu velmi špatně, stejně jako celé St. Louis. Tým se nachází na chvostu celé ligy, kde drží stejný bodový zisk jako úplně poslední Calgary. Blues dostávají suverénně nejvíc gólů (59), kromě obrany nefunguje ani brankářský tandem.
Kanadská jednička zatím odchytala v aktuálním ročníku 11 utkání a zvládla vyhrát pouze 3 s průměrem téměř 3,5 obdržené branky na zápas. Špatná čísla potvrzuje i necelých 86 % úspěšnosti zákroků.
Joel Hofer je na tom ještě mnohem hůř. Za 6 utkání zvládl pouze 1 výhru, celkově pak dostává přes 5 branek na zápas. Jeho úspěšnost se pak pohybuje lehce nad 83 %. St. Louis se nemá aktuálně v brankovišti o co opřít.
Poté, co pomohl Kanadě k vítězství na turnaji 4 Nations Face-Off, zůstává stále Binnington pravděpodobnou volbou pro olympijský tým. V Itálii by se mohl o branku podělit s brankářem Capitals Loganem Thompsonem, který dal Binningtonovi ve vzájemném souboji jasně najevo, že se bude o post jedničky rvát taky.
