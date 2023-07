Lucic vzpomíná na staré časy v Bostonu. Teď si zahraje s Pastrňákem a Zachou

Byl asi nejznámějším jménem na kanadské soupisce při nedávném mistrovství světa. Pětatřicetiletý veterán chtěl po sezóně bez play off zažít ještě trochu vzrušení, tak přijal nabídku odletět na turnaj IIHF, jak šampionátu říkají za mořem. Kanada poslední dobou dominuje i s naprosto průměrnými týmy. Sázka na to, že s nároďákem získá zlato, Lucicovi vyšla.

Po turnaji dal jasně najevo, že by ještě chtěl pokračovat v NHL. A že si nebude moc vybírat. Nabídka, která nakonec přišla, mu udělala velkou radost. Vrací se do klubu, kde prožil nejlepší roky.

Boston ho v roce 2006 ve druhém kole draftoval, načež zde strávil osm let. V roce 2011 vyhrál Stanley Cup. Lajna Lucic – Krejčí – Horton patřívala k ozdobám NHL. Po roční anabázi v Los Angeles přestoupil do Edmontonu, se kterým v roce 2016 podepsal lukrativní sedmiletou smlouvu na 42 miliónů dolarů. Dnes jí hodnotí jako chybu.

„Když se na to dívám zpětně, bylo to příliš dlouho,“ řekl Lucic v nedávném podcastu, kde byl ještě s několika hokejisty. „Skvělí hráči podepisují sedmi, osmileté kontrakty. Když jsem byl v Bostonu, podepisoval jsem dvou, tříleté smlouvy. Byl jsem šťastnější za tyhle smlouvy než za tu sedmiletou,“ říkal před pár dny.

Borec se srbskými předky neskrýval, že jistota je pěkná věc, ale když to celé nefunguje, je tím obtížnější situaci řešit. Klub nedokáže hráče vyměnit a ten se musí dlouhým závazkem někdy doslova protrápit. „Chtěl jsem odejít z Edmontonu, ale kvůli mé stropové zátěži a zbývajícím rokům to bylo těžké pro tým i pro mě,“ vysvětluje.

Dopředu ho žene vyhrávání. Klidně přizná, že se občas dívá na youtube na nejsladší okamžiky své kariéry z roku 2011. „Stále máte v hlavě těch posledních pár vteřin, ten ulevující pocit, kdy rukavice letí do vzduchu a začínáte slavit. Pořád máme skupinový chat. Bývám prvním chlápkem, který tam píše. Třeba ‚šťastných dvanáct let, chlapi‘, apod. Klukům se to líbí.“

Zpětně si stále vybaví hlavní důvody triumfu. „Brankáři. Timmy Thomas a Tuukka Rask, celý týden jste jim na tréninku nedokázali dát gól. Obrana. Nešlo se natlačit do brány, jak byli velcí. Dokonce i Andy Ference, menší chlap, ale mohl z nich být nejzarputilejší. Měl silný spodek a klidně vás vzal přes hlavu, když jste se mu cpali před bránu. Zdraví. Canucks připomínali na konci série pochodující nemocnici MASH. U nás to byl snad jen Nathan Horton, Patrice Bergeron a já, co jsme něco řešili.“

„Myslím na tu partu neustále, kéž bychom byli pořád pohromadě,“ dodal se slzou v oku.

Teď přichází do úplně jiného Bostonu. Patrice Bergeron a David Krejčí ještě neví, zda budou pokračovat. S každou nově získanou posilou (hned 1. července do útoku James van Riemsdyk, Morgan Geekie a právě Lucic) se prostor pro návrat klubových legend tenčí.

Lucic bude stát rovný milión plus bonusy. Smlouvu má na rok. V šatně najde kamaráda Brada Marchanda a hromadu nových tváří. Lákadlem určitě bude spolupráce s Davidem Pastrňákem.

