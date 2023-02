Lukáš Dostál: Na farmě hvězdou, v NHL složitá adaptace

Ne že by chytání za Anaheim v letošní sezóně bylo za odměnu. Talentovaný celek stále odmítá prorazit a tápe u dna Západní konference. Na statistikách gólmanů je to znát. Lukáš Dostál byl před pár dny povolán do prvního týmu a hned musel strávit „sedmičku“ od Buffala Sabres.

V šatně ho chlácholil zkušenější kolega John Gibson. Povídali si spolu o všem možném, devětadvacetiletý parťák se snaží být mladšímu Čechovi mentorem i kamarádem. Brněnský rodák přivyká NHL druhým rokem, loni stihnul čtyři zápasy, letos zatím osm.

V šatně Anaheimu vládne mezi brankáři přátelské prostředí. Podporují se navzájem. Obrana Kačerů není bez chyb, tím větší nároky na gólmany jsou. Pokud je vám dvaadvacet, jako Dostálovi, je celá adaptace tím těžší. Nejlepší období měl Čech v prosinci, kdy chytal pětkrát po sobě. Dokázal urvat výhry proti Edmontonu a Montrealu. Naznačil možnosti do budoucna.

Pak byl uklizen na farmu, odkud šel znovu nahoru 11. února. Dvojka Anthony Stolarz se zranil ve spodní části těla. Na farmě podává Dostál výborné výkony, zúčastnil se zápasu hvězd AHL v Quebecu. Spolu s brankářem Dustinem Wolfem byl dokonce vyhlášený nejlepším hráčem All Star Game.

„Respektujeme se navzájem,“ řekl k Wolfovi. „Respekt je ve sportu důležitý. Je potřeba si udržovat pokoru, protože sport vás může ztrestat velmi rychle.“

O pár hodin později zakusil odvrácenou stránku hokeje, když lovil puky za svými zády proti Buffalu. Dostál, Stolarz i Gibson mají velmi podobné procento úspěšnosti zákroků, všichni těsně pod 90 %. Všichni záporný zápis, kde prohry převažují nad vítězstvími. Dokonce i průměr obdržených branek mají podobný, Dostál 3,99, Gibson 4,05, Stolarz 3,66.

Dostál naposledy chytal za Anaheim 23. prosince proti Calgary, kdy prohrál 3:4 v prodloužení. Po odeslání na farmu vychytal ve dvou po sobě jdoucích utkáních dvě nuly. „Když jsem se vrátil dolů, měl jsem sebevědomí. Hra tady a tam je jiná. Jsou tam pořád dobří hráči. Po dobrých zápasech taky přijde horší. Drží vás to při zemi.“

„Musíte respektovat okolí. Moc si téhle ligy vážím. Jsem pořád mladý brankář. Snažím se zůstat skromný a každý den tvrdě makat, v tom je klíč,“ slibuje prospekt Anaheimu.

