Luke Hughes se v Bostonu připojí k hlavnímu týmu Ďáblů!

Premiéra nejmladšího z bratří Hughesů se začíná blížit! Nadějný obránce Ďáblů by se měl již tento víkend seznámit se svými nadcházejícími spoluhráči, přestože zatím stále není nic podepsáno. Zdá se, že bude ale jen otázkou času, než uvidíme bratry společně v dresu New Jersey.

Ďáblům letos konečně vyšla sezona a tým naplnil očekávání fanoušků. Všechno se již chystá na vyřazovací část a New Jersey se ještě může pokusit ovládnout Metropolitní divizi. Vedení Devils navíc pro fanoušky chystá další zpestření. K týmu se totiž v Bostonu připojí obránce Luke Hughes.

Nejmladší z tria Hughesů už má za sebou druhou sezonu na univerzitě. I on jako spousta dalších talentovaných hokejistů pálil za Michigan, kde v první sezoně nasbíral 39 bodů z 41 duelů. Letos si ještě polepšil a v devětatřiceti zápasech zapsal 48 bodů. Na obránce to jsou více než solidní čísla. Přesto čtyřka draftu roku 2021 na svůj debut stále čeká.

Luke Hughes zatím nemá s Ďábly ani podepsaný platný kontrakt. Vedení chce dát svému drahokamu čas na to, aby se aklimatizoval a zvykl si na prostředí v NHL. Proto se k týmu připojí již v Bostonu, aby se postupně seznámil se spoluhráči, s nimiž by měl v dohledné době pravidelně brázdit kluziště nejslavnější ligy světa.

Ďáblové cílí na Stanley Cup a nevzdávají se ani čela divize. Proto rozhodně nebudou chtít nic riskovat. Pro mladého obránce by se nyní možná mohlo najít místo ve třetím obranném páru, ale znovu je nutno podotknout, že Luke Hughes nemá s NHL zkušenosti. Na univerzitě sice nejmladší z trojice slavných bratrů lámal rekordy, ale uspěchaný start by mohl být kaňkou na prozatím úspěšném ročníku Ďáblů.

Každopádně by se měl americký obránce od příští sezony stát pilířem obrany New Jersey. Vedení s ním podle dostupných informací naplno počítá právě do následující sezony. Uvidíme tedy, jestli se New Jersey odhodlá k jeho vytížení už letos, či bude s jeho minutami na ledě spíše šetřit. Možné je také, že Luke Hughes podepíše až v následující sezoně a nyní bude jen pozorovat návyky svých budoucích spoluhráčů. Spíše to ale vypadá na debut už v tomto ročníku.

