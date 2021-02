Lundqvist zpátky na ledě! 47 dní po operaci srdce švédská legenda opět chytá puky

Je to necelých sedm týdnů, co pět hodin ležel na sále a lékaři mu vyměňovali chlopeň. Z otevřené operace srdce měl obavy, vše ale dopadlo na výbornou. Henrik Lundqvist se rychle dává do kupy a ani v osmatřiceti letech neztrácí elán. Nedávno sdílel na svých sociálních sítích, kterak si zkouší klasické brankářské drilly s chytáním míčků. Později přidal i fotku ze svého běhu po New Yorku s poznámkou, že se mezi náruživé běžce rozhodně nepočítá. A teď sdílel video, které potěšilo hokejové fanoušky obzvlášť. Ve výstroji, sladěné do barev a symbolů washingtonských Capitals, stojí v brance a likviduje střely.

"Den číslo 47, vracím se na led. Tohle prostě miluju, tak pojďme na to."

Z Lundqvista jednoduše tryskala radost z návratu mezi mantinely. Vyzkoušel si přesuny od tyče k tyči, pochytal pár nájezdů. A vypadal ve svém živlu, gólmanské řemeslo má hluboko pod kůži, jen tak ho nezapomene.

Zapomínat nehodlá, ještě od něj nikdy nezaznělo, že zvažuje konec kariéry. Pouze před operaci srdce oznámil, že nezasáhne do aktuální sezony 2020/2021, pro níž má uzavřenou smlouvu s Caps.

S Washingtonem se loni dohodl na skromném kontraktu na 1,5 milionu dolarů, poté co byl vyplacen Rangers. Svým osudovým klubem, kde chytal nepřetržitě od roku 2005. Slavný mančaft dotáhl do finále Stanley Cupu, sám se jednou radoval z Vezinovy trofeje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Henrik Lundqvist (@hlundqvist35)

Na Manhattanu po sobě zanechal výraznou stopu, a tak není divu, že bývalí spoluhráči kvitují jeho návrat na led. "Jsou to skvělé zprávy. Zahřálo mě u srdce. Vždyť Hanka nedávno operovali a už se cití lépe a je zpátky ve výstroji," těší Chrise Kreidera.

"Od Hanka ale nemůžete čekat nic jiného, on není ten typ, co by seděl se založenýma rukama. Věděl jsem, že se bude aktivně snažit, aby jeho rekonvalescence proběhla hladce," dodává pro New York Post.

V kabině Blueshirts jsou podle Kreidera všichni nadšení z Lundqvistova progresu. Ten je výrazný, tento týden také poprvé mohl usednout za volant a řídit. Jak je jeho dobrým zvykem, příležitost si nenechal ujít.

Zůstává otázkou, zda je ve hře případný návrat už v tomto ročníku, se kterým zprvu švédská ikona nepočítala. Ve Washingtonu se mezitím zajímavě vyvinula situace mezi třemi tyčemi.

Pravidelně čape Vítek Vaněček, v lednu českého dříče dokonce vyhlásili nejlepším nováčkem NHL. Ilja Samsonov byl dlouho mimo hru kvůli nákaze koronavirem, americký veterán Craig Anderson zatím stihl jediné vystoupení a vůbec se mu nepovedlo.

Zamíchá ještě Lundqvist rozdanými kartami? Prioritou číslo jedna je samozřejmě zdraví. A v tomto ohledu to naštěstí v tuto chvíli vypadá s jednou z nejvýraznějších tváří NHL posledních 20 let výtečně. "Díky Bohu," výstižně říká Kreider.

