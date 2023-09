Luukkonen chce být jedničkou Sabres. Musím být rychlejší, cítí

Pořádně vyrovnaný je letošní souboj o brankoviště Buffala. Pozici zkušeného převzal Eric Comrie, zatímco dva mladí vlčáci se budou prát o pozici jedničky. Jsou jimi Ukko-Pekka Luukkonen a Devon Levi, mladá americká naděje.

"Je to luxus, když se tihle kluci vzájemně tlačí k lepším výkonům," řekl Don Granato, trenér Sabres. "Tohle tady dlouho chybělo, ale podařilo se nám to získat. Ta dynamika v rámci naší organizace, přidání více talentovaných hráčů, kteří dokážou vyburcovat ostatní hráče vedle sebe k tomu, aby byli lepšími. To posouvá všechny."

V minulé sezóně byl Luukkonen povolán z Rochesteru z AHL v polovině listopadu, když se Comrie zranil a zbytek sezony už strávil v NHL. V ní odehrál dosavadní maximum v podobě 33 zápasů, z nichž sedmnáct vyhrál. Průměrně dostal 3,61 gólu na zápas a úspěšnost zákroků dostal na 89,2 %. Jeho 17 výher však bylo nejvíce mezi brankáři Buffala.

Bylo tedy na čem stavět, čehož si byl po sezoně dobře vědom. Po sezoně pilně trénoval a snažil se zlepšovat, ale ví, že jeho chytání může být ještě o něco lepší.

"Cítím se rychlejší," řekl Luukkonen. "Je za tím mnoho důvodů, které pomohly k tomu, že jsem nejen rychlejší. Je pár aspektů, ve kterých bych chtěl hrát lépe, ale myslím, že číst hru a číst akce soupeře lépe je něco, co potřebuji zlepšit. Když lépe čtete soupeře, logicky jste rychlejší. Jakmile trochu přečtete, kam puk zamíří, je snazší se pohybovat.“

Granato však oproti loňsku vidí rozdíl. V pozitivním směru.

"Vidíme, že jeho růst a sebevědomí jsou poměrně stabilní, a to je jeho zásluha," řekl. "Tým a všichni okolo pro něj vytvořili příjemné prostředí, aby byl sám sebou a aby postupně dozrával."

Jak bylo zmíněno, v brankovišti zastává zkušenou složku Comrie, nicméně zapomínat by se nemělo ani na mladého amerického zástupce Devona Leviho, který v minulé sezoně velmi upoutal.

