Luxusní parťák pro Pastrňáka. Je trejd hvězdy signálem, že Bruins míří na pohár?

27. června 18:00David Zlomek
Vedení Bostonu Bruins dalo během draftu najevo, že nehodlá přešlapovat na místě. V trejdu získalo z Utahu Mammoth německého křídelníka JJ Peterku. Generální manažer Don Sweeney navíc nemusel obětovat nikoho ze současné soupisky. Do Utahu poslal letošní 23. volbu v draftu a výběr v prvním kole roku 2028 patřící Floridě, který Boston získal při loňské výměně Brada Marchanda. Bruins tímto krokem bleskově vyřešili svůj hlavní letní cíl, kterým bylo drastické zvýšení rychlosti, přechodové fáze a dravosti v elitních dvou formacích.
Pro rodáka z Mnichova jde o třetí organizaci během pouhých 365 dní, což sice může vzbuzovat varovné signály, ale jeho hokejové kvality jsou nezpochybnitelné. Peterka má za sebou tři 25gólové sezony v řadě, což je zboží, kterým Boston v ofenzivě rozhodně neoplývá. V dresu Utahu naposledy zaznamenal 25 gólů a 22 asistencí v 82 zápasech. Hned 20 branek přitom nasázel při hře pět na pět, což z něj dělalo druhého nejlepšího střelce týmu po Dylanu Guentherovi.
Trenér Bruins Marco Sturm, který má o hře svého krajana detailní přehled, získává luxusní možnost nasadit jej na silnou stranu přímo do první formace k Davidu Pastrňákovi, nebo ho využít přes ruku ve druhém útoku vedle Eliase Lindholma.
Akvizice Peterky, z jehož pětileté smlouvy na 38,5 milionu dolarů zbývají ještě čtyři roky s roční zátěží 7,7 milionu, však bude mít přímý dopad na zbytek sestavy. S tímto platem je vysoce nepravděpodobné, že by Bruins dokázali 1. července podepsat novou smlouvu s nechráněným volným hráčem Viktorem Arvidssonem, který v uplynulé sezóně nastupoval ve druhé lajně s Caseym Mittelstadtem a Pavlem Zachou.
I bez něj se však rýsuje sestava nabitá mladým talentem, ve které by se útoky mohly složit následovně: první formaci utvoří Marat Chusnutdinov, Pavel Zacha a David Pastrňák, do druhé se zařadí JJ Peterka, Elias Lindholm a Morgan Geekie, třetí útok potáhnou James Hagens, Fraser Minten a Casey Mittelstadt a čtvrtou lajnu vyztuží prověření bojovníci Tanner Jeannot, Sean Kuraly a Mark Kastelic.