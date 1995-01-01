Má instinkt jako Dacjuk, říkají o Demidovovi. V Montrealu už hraje hlavní roli

28. října 12:00David Zlomek
V Montrealu se rodí nová hvězda. Ivan Demidov, devatenáctiletý ruský talent a pátý výběr draftu 2024, si během několika týdnů získal nejen fanoušky Canadiens, ale i důvěru kouče Martina St. Louise. Ten v neděli potvrdil, že mladý útočník byl povýšen do první přesilovkové formace, což si podle něj jednoznačně zasloužil.
„Nechtěl jsem mu to dát hned,“ vysvětlil St. Louis. „Chtěl jsem, aby ukázal, že dokáže hrát s pukem i bez něj a že si to místo zaslouží. To mi dokázal. Tohle je odměna. Vím, že na první přesilovce může být přínosem.“
Demidov si svým herním instinktem a klidem na puku získal respekt i uvnitř kabiny. Obránce Lane Hutson, poslední vítěz Calder Trophy, ocenil, jak mladík rozhýbal přesilovku. „Jeho přehled a schopnost otevírat prostor pomáhá všem, Suzukiho lajna s ním vypadá úplně jinak,“ řekl.
Na ledě působí Demidov s elegancí a jistotou, kterou by mu mohl závidět i zkušený veterán. Skauti po celé NHL si jeho výkonů všimli a mnozí už přirovnávají jeho hru k velkým osobnostem. „Má něco z Mitcha Marnera i Alexe Kovaljova,“ říká jeden z anonymních skautů oslovených Sportsnetem. „Je trpělivý, chce puk v rozhodujících momentech a nebojí se zodpovědnosti.“
Jiný zkušený pozorovatel, bývalý hráč s téměř tisícovkou zápasů v NHL, přidal příměr k Pavlu Dacjukovi: „Ne kvůli bruslení, ale kvůli schopnosti zmást soupeře a vytvářet prostor pro sebe i ostatní."
Samozřejmě, ne všechno je dokonalé. Trenérský štáb i odborníci upozorňují, že mladý Rus se musí zlepšit v defenzivní práci a naučit se víc střílet místo neustálého hledání spoluhráčů. Ale jak poznamenal jeden z veteránů mezi skauty: „To přijde s časem. Talent, sebevědomí a instinkt už má.“
Demidov momentálně vede všechny nováčky NHL s bilancí 2 gólů a 7 asistencí v 10 zápasech, přičemž jeho přínos je zřejmý už teď. Vydrží to celou sezonu?
