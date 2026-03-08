Mač jako řemen: 15 gólů, pět bitek a napadený kapitán. Buffalo s Tampou pěstují rivalitu

9. března 18:10Tomáš Zatloukal
Když se Šavle potkají s Blesky, tak to jiskří. Perou se o čelo Atlantické divize a dobře vědí, že na cestě do konferenčního finále se s velkou pravděpodobností střetnou v duelu "na život a na smrt." A podle toho vypadalo jejich nedělní střetnutí, které vystihuje počet gólů i rvaček z titulku. Mezi oběma kluby roste rivalita, pěstují ji, jak už to v hokeji bývá, pěstmi. A fanoušci se kochají. Méně už brankáři, protože spousta emocí na ledě maže důslednost při dodržování trenérových pokynů.
Zazněla siréna a Ukko-Pekka Luukkonen si posunul masku do čela.
Všichni tak viděli nevěřícný úsměv na jeho tváři...
To byl ale zápas! Sedmkrát lovil puk ze sítě, čapl jen 15 puků, přesto se radoval z vítězství. A ne ledajakého, nad jedním z top klubů NHL, navíc Sabres posunulo do divizního čela.
"Na tuhle partii si budeme pamatovat pěknou chvíli. Minule to byla intenzivní bitva a tentokrát to platí dvojnásob. Přesně takový zápal pro hru si musíme zachovat," povídal Alex Tuch, který cestu za dvěma body umetl dvěma góly.
Na výhry si v Buffalu už zase zvykli, vždyť parta kolem Rasmuse Dahlina má od 9. prosince nejlepší formu z celé ligy a slavila už posedmé za sebou. A to po epické podívané...
Ta zahrnovala obraty ve skóre z 4:1 na 5:7 a na 8:7. Krásné trefy, spoustu brejků a dalších tutovek. A také spoustu násilí, které po pěti pěstních soubojích vyvrcholilo Dahlinovým napadením v podání Brandona Hagela.
Ještě než začal Hagel zezadu bušit do Dahlina, který nejevil zájem o jakoukoliv rozmíšku, byly k vidění:
Krom toho proběhly různé další rozmíšky, při kterých se rozdávaly trestné minuty za hrubost, samozřejmostí byla pozápasová kolektivní "objímačka". "Tohle utkání bylo pro nás velkým krokem kupředu," pochvaloval si Dahlin. "Jsem na kluky hrozně pyšný, jsme tu jako bratři."
Spokojený byl i kouč Lindy Ruff, zatímco jeho protějšek z Tampy Jon Cooper láteřil: "Dostali jsme při hře za nerovného počtu hráčů na ledě pět gólů. To rozhodlo." A třeba Hagel jen zakroutil hlavou: "Dost osm gólů? To je jednoduše neakceptovatelné."
Stejně neakceptovatelné byl jeho skok na Dahlina, za který klidně může následovat disciplinární potrestání. Hagel by pak potkal podobný osud jako tahouna Pens Jevgenije Malkina (Velká rána pro Pittsburgh! Malkin dostal trest na pět zápasů | NHL.CZ).
Aktualizace: Hagel by pokutován v maximální výši - 5 000 dolarů.