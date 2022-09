MacKinnon podepsán! Bude nejlépe placeným hráčem

Dlouho to netrvalo, nová smlouva je na světě! Nathan MacKinnon, jeden z nejlepších hráčů současnosti, vydrží v Coloradu i nadále. Obě strany o prodloužení moc stály, a tak se není čemu divit, že prodloužení smlouvy stihnuly poměrně brzo.

Není to tak dávno, co se MacKinnon pro média vyjádřil, že dohoda je velmi blízko. Dokonce ještě dnes v rádiu byl stejný dotaz položen generálnímu manažerovi Avs Joeovi Sakicovi. Ten zachoval klid a řekl: „Blížíme se k dohodě. Jsme si jistí, že to podepíšeme. Tady není o čem, ale některé věci prostě zaberou více času.“

Neblafoval, dohoda byla potvrzena jen o pár desítek minut později.

Avalanche udělají z MacKinnona nejlépe placeného hráče ligy. Po blížící se sezoně vstoupí do platnosti kontrakt na osm let s ročním platem 12,6 milionů dolarů. O symbolických sto tisíc dolarů tak překoná současného krále hokejových smluv Connora McDavida.

Kanadský hokejista se za poslední roky stal nepostradatelnou součástí týmu. Jeho bodové příspěvky jsou nezanedbatelné. Už pět let po sobě výrazně přesahuje průměrně víc než bod na zápas.

Stal se velkým lídrem, který nesnáší prohry. Tuhle vlastnost převedl ze sebe na celý tým, jehož jádro se konečně dočkalo Stanley Cupu. Celek pod MacKinnonovým vedením dominoval v základní části, ještě větší jízdu předvedl v play off.

Ještě tuto sezonu bude přitom pobírat neuvěřitelných 6,3 milionů dolarů. Od té další ale sedmadvacetiletý borec dostane pořádně zaplaceno, nutno dodat, že absolutně po právu.

„Nathan je jedním z nejvýjimečnějších hráčů ligy, takže jsme se na dlouhodobé smlouvě chtěli domluvit ještě před sezonou,“ okomentoval podpis asistent generálního manažera Chris MacFarland. „Má unikátní kombinaci rychlosti a síly, což mu v kombinaci s obrovským chtíčem dává status generačního hráče. Jsme nadšení, že v kariéře bude pokračovat jako člen tohoto týmu i po další léta.“

