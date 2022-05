MacKinnon vs. McDavid neb bitva o vítěze Západní konference začíná!

V noci z úterý na středu otevře play off NHL brány konferenčního finále! V něm budeme svědky velmi atraktivních sérií. Nejprve začne souboj Colorada proti Edmontonu, což znamená, že budeme svědky souboje dvou nejlepších hráčů současnosti.

Laviny se s Olejáři setkají v play off teprve potřetí v historii. V roce 1997 slavilo v pěti zápasech Colorado. O rok později potřeboval Edmonton na odplatu sedm zápasů. Po čtyřiadvaceti letech se tyto celky setkávají znovu.

Colorado hraje konferenční finále poprvé od roku 2002, kdy v sedmi zápasech padlo s Red Wings. Edmonton se do souboje o trofej Clarence S. Campbell Bowl dostal poprvé od roku 2006, tehdy se probojoval až do finále bojů o Stanley Cup. Poslední krůček se kanadskému celku udělat nepodařilo.

Fanoušci se letos mohou těšit na našlapaný souboj. Na jedné straně bude stát talentovaný obránce Cale Makar, který v play off posbíral třináct kanadských bodů. Colorado však táhne zejména Nathan MacKinnon. O jeho síle moc dobře ví i generální manažer Oilers. „MacKinnon má neskutečnou sezonu a skvělou kariéru. Naši hráči teď mají jediný cíl, musí ho zastavit,“ komentoval Ken Holland. Podobně komentoval sílu kanadského útočníka i Tyson Barrie: „Je to silný hráč s výbornými dovednostmi. Může být rozhodující postavou série, ale snad si s ním poradíme.“

Jedničkou v brance Avs je Darcy Kuemper. Ten má sice v letošním play off výkyvy a na pár zápasů prvního kola ho odstavilo ze hry zranění. Na bitvu proti St. Louis se vrátil a Francouze již do branky nepustil. Momentálně má 90,4% úspěšnost zákroků a dostal v průměru 2,44 gólu na zápas.

Velikou sílou celku z Denveru by mohly být přesilové hry. V této činnosti dominovala parta kolem Landeskoga už v základní části, nyní svou sehranost v přesilovkách ještě pozvedla. Chlubí se úspěšností 34,5 %.

Na druhé straně je však ještě větší ofenzivní síla. McDavid s Draisaitlem si mažou soupeře na chleba, v play off už dohromady posbírali 52 kanadských bodů. Dalším do party je i Evander Kane, který má neskutečnou střeleckou formu. Jako jediný má zatím ve vyřazovacích bojích dvouciferný počet gólů.

Achillovou patou však může být pozice v brankovišti. Mike Smith zatím ve vyřazovacích bojích startoval ve všech utkáních, jednou ho střídal kolega Koskinen. Úspěšnost zákroků edmontonské jedničky se pohybuje na hodnotě 92,7 % a v průměru obdržel 2,7 gólu na zápas. Kanadský gólman však dokáže svůj celek chybami dostat do úzkých.

Že nebude souboj s Olejáři hračka ví i MacKinnon: „Edmonton je hodně semknutý celek. Je hodně těžké proti nim hrát. Moc šancí vám nedají a jsou skvělí jak v obraně, tak v útoku. Budeme chtít předvést co nejlepší týmový výkon, abychom je zastavili. Cítíme, že pokud budeme hrát nejlépe jak umíme, tak můžeme porazit kohokoliv.“

Oilers jsou v play off jedničkou v počtu vstřelených branek na zápas, průměrně soupeři vsítí 4,33 kousku na zápas. Jejich aktuální soupeř však o moc nezaostává.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Colorado: Pavel Francouz (B), Martin Kaut (Ú)

Edmonton: Ostap Safin* (Ú), Tomáš Mazura* (Ú)

*V letošní sezoně zatím neodehráli utkání v hlavním týmu

TIP REDAKTORKY

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 4:2

I když má Edmonton na své straně McDavida, letos mu tažení za slavnou trofejí překazí Laviny. A bude to bitva až do posledního zápasu. Colorado disponuje neskutečnou sílou, když zápas nesedne MacKinnonovi, tak jej nahradí borci z dalších formací. McDavid, Draisaitl a Kane urvou několik utkání, ovoce jim to nakonec však nepřinese.

