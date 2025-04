Macklin Celebrini: Nejlepší večer v kariéře a nebylo to ani na hvězdu zápasu

Vpravdě nevšední noc zažil Macklin Celebrini ze San Jose. Jednička draftu 2024 vzala letos NHL útokem a hned ve své první sezóně je nejlepším hráčem Sharks. Ve středu stvrdil Celebrini svou formu fantastickým pětibodovým představením (3+2) proti Minnesotě.

První hattrick v kariéře, pět bodů celkem. To všechno významně pomohlo nasměrovat utkání s Minnesotou aspoň do prodloužení, kde ale pro sebe ukradli druhý bod domácí Wild.

„Myslím, že jsme hráli docela dobře. Šlapali jsme, tlačili jsme. Nikdy se nevzdáváme. Leccos to o naší partě vypovídá,“ řekla mladá hvězda Žraloků.

Jelikož zápas skončil divokým skóre 8:7, novináři měli z čeho vybírat a Celebrini se nevešel ani mezi trio hvězd večera! Přednost dostali Joel Eriksson (4+0), Matt Boldy (0+4) a Kirill Kaprizov (2+1) z vítězného mužstva.

Celebriniho pět bodů by ale rozhodně nemělo zapadnout. Je to první hattrick jedničky draftu v nováčkovské sezóně od Austona Matthewse (2016). Což pro Macklina určitě není špatná společnost.

„Do budoucna nevypadáme nejhůř, že jo?“ těšil se trenér Sharks Ryan Warsofsky. „Byl to jeden ze Celebriniho lepších zápasů v poslední době, pokud jde o body. A pak také Will. Dokonce i Kovalenko hrál ve své roli velmi dobře. Byl to zajímavý náhled do budoucnosti.“

Celebrini má ve své nováčkovské sezóně na kontě 62 bodů, včetně 24 gólů. V bodování prvoročáků odskočil Matveji Mičkovovi (59) a zůstává před ním jen obránce Habs Lane Hutson (64). Po středečních pěti bodech zapsal v posledních čtyřech zápasech devět bodů.

