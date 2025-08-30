Magická rozlučka mistra Dacjuka. Ožily jeho slavné góly, exceloval Ovečkin

5. září 16:00Tomáš Zatloukal
Je jedním z největších hokejových kumštýřů 21. století. Magic Man, tedy Kouzelník, mu říkali. Pavel Dacjuk vyhrál dvakrát Stanley Cup a posbíral v NHL nejednu individuální poctu. Za hvězdu první velikosti byl i doma v Rusku. Další start ovšem už ani tam nepřidá, o víkendu se s definitivně rozloučil s hokejovou kariérou velkolepým exhibičním zápasem. Za účasti Alexe Ovečkina, Sergeje Fjodorova a dalších machrů. Čtyři roky po svém posledním soutěžním mači.
Byla to velká sláva se záblesky taškařice.
Ostatně, přesně podle tamního vkusu.
Dacjuk například osobně oživil vzpomínky na své nejslavnější góly z NHL, když před startem samotného duelu sehrál několik secvičených akcí. Ostatní byli v roli komparzistů. Jezdících kuželů. Naaranžovaná záležitost jako třeba wrestling.
A už je na vašem gustu, zda vám to přijde spíše komické, nebo jako krásná nostalgická vzpomínka.
K vidění byly třeba nezapomenutelné trefy proti nashvillským Predátorům, detroitským rivalům.
After a very beautiful intro, Pavel Datsyuk took to the ice and recreated some of his legendary goals
— Uggg (@Uggg_uggg) August 30, 2025
“A brilliant mind and golden hands” pic.twitter.com/OrlWygXulD
V exhibici vyhrála Dacjukova parta 13:8, když se rodák z Jekatěrinburgu blýskl čtyřmi body (2+2). A stylově právě on, patrně nejznámější třináctka hokejových dějin, vstřelil závěřečný gól svého týmu. Orámoval jím výsledek partie i svou kariéru.
Pouť, co čítala v NHL téměř 1 000 startů (a 918 bodů), všech za Rudá křídla, trojí zisk Selkeho trofeje pro nejlépe bránícího útočníka a čtvero dobytí ceny Lady Byngové určené největšímu ligovému gentlemanovi.
O dvou prstenech už byla řeč.
Na mezinárodní scéně získal šest medailí z velkých akcí, včetně olympijského zlata a titulu mistra světa, patří tedy do elitní společnosti zvané Triple Gold Club.
Doma vyhrál Superligu i její nástupnickou soutěž KHL, kde se uděluje Gagarinův pohár.
Loni se pak dočkal pocty z největších, když byl zařazen do Síně slávy.
Dacjuk měl při rozlučce v kádru kromě Ovečkina, který ohromil pěti body - párem pasů a hattrickem, včetně trefy s hokejkou prostrčenou mezi nohama, či Fjodorova třeba Ilju Kovalčuka, Vjačeslava Fetisova, Valerije Kamenského nebo Nikolaje Chabibulina.
Alex Ovechkin put on some moves today in Pavel Datsyuk's "Magic Game."
— Sammi Silber ???? (@sammisilber) August 30, 2025
Three goals, two assists, including this insane between-the-legs tally. The Caps captain's still got it. pic.twitter.com/7rhy0YlBL0
Proti stáli Kirill Kaprizov, Alexej Morozov, Alexandr Sjomin či Maxim Afinogenov.
Marně hledáte jiná zahraniční jména než ta ruská?
Z pochopitelných důvodů internacionálové nedorazili... A Dacjuka to mrzelo. "Býval bych tu rád hráče jako Nicklase Lidströma, Chrise Cheliose, Stevea Yzermana, Valtteriho Filppulu a Henrika Zetterberga viděl."
Aktuální geopolitická situace tomu nepřála. Dalších slov netřeba, tenký led. Raději poděkujme Dacjukovi za jedinečnou a mimořádně hlubokou stopu, co ve světovém hokeji zanechal. I přes své umění, úspěchy a jmění zůstával skromným, vstřícným a pracovitým borcem.
Byl skutečným originálem, nezaměnitelným plejerem hodným obdivu na ledě i mimo něj.
Magic Manem.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.