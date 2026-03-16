Magická tisícovka! Ovečkin se už podruhé prostřílel k Gretzkymu

23. března 12:00

David Zlomek

Alex Ovečkin v neděli v Capital One Areně znovu dokázal, proč je považován za největšího kanonýra všech dob. Čtyřicetiletý kapitán Washingtonu Capitals se stal teprve druhým hráčem v celé historii NHL, který pokořil hranici 1 000 vstřelených gólů v součtu základní části a play-off.

Legendární milník padl v čase 14:17 třetí třetiny, kdy Ovečkin ze své „kanceláře“ v levém kruhu pro vhazování vyslal dělovou ránu z první, která prosvištěla kolem gólmana Colorada Mackenzieho Blackwooda. „Vždycky je hezké něčeho dosáhnout, a navíc to byl důležitý gól,“ prohlásil po zápase Ovečkin, jehož trefa na 2:2 poslala zápas do prodloužení. Rána byla podle dat NHL Edge naměřena rychlostí 150,8 km/h, což byl jeho nejtvrdší gólový projektil v celé letošní sezoně.

Ovečkin se tak připojil k Waynu Gretzkymu (1 016 gólů) jako jediný další člen elitního „klubu tisícovkářů“. Ruský útočník má aktuálně na kontě 923 gólů v základní části a 77 v bojích o Stanley Cup. Zatímco fanoušci v hale šíleli a dopřáli svému hrdinovi dlouhé ovace ve stoje, trenér Spencer Carbery přiznal, že o blížícím se milníku neměl až do nedávna ani tušení. „Upřímně, ještě před pár týdny jsem o tom vůbec nevěděl,“ smál se po zápase Carbery. „Do sezony jsem šel s tím, že sledujeme metu 900 gólů v základní části, tohle kombinované číslo mě překvapilo. Je to jen další vyznamenání pro něj a jeho neuvěřitelnou kariéru.“

Carbery si navíc všiml, že hráči v posledních zápasech Ovečkina až křečovitě hledali přihrávkami. „Všimli jsme si toho jako trenéři. Bylo tam pár situací, kdy mu kluci přihrávali v momentech, kdy jsem si říkal: ‚To je divné, vždyť on sám měl skvělou šanci.‘ A pak vám dojde, že prostě chtěli, aby dal tu tisícovku.“

Jedním z těch, kteří u historického momentu asistovali, byl i nováček Cole Hutson, pro kterého šlo o první asistenci v NHL v kariéře. Je to až neuvěřitelný paradox, jelikož když Ovečkin v roce 2005 v lize debutoval, Hutson ještě nebyl ani na světě. „Už od dětství, co sleduju NHL, byl jedním z mých idolů,“ přiznal útočník Connor McMichael, který byl v době gólu také na ledě. „Nepovažuju za samozřejmost, že s ním můžu hrát. Každý milník, který udělá, vypadá čím dál víc cool. Je to privilegium sdílet s ním stejné hřiště.“

Podobně dojatý byl i Justin Sourdif, který jako malý kluk nosil Ovečkinův dres. „Bylo to skvělé. Tisíc gólů v kariéře, to je prostě úžasné. Všichni jsme za něj šťastní. Jen si přejeme, abychom k tomu přidali i výhru, aby to v šatně po zápase bylo ještě o kousek lepší,“ dodal Sourdif s odkazem na to, že Capitals nakonec padli v prodloužení.

Ovečkin nyní ztrácí už jen 16 branek na absolutní rekord Wayna Gretzkého v počtu kombinovaných gólů (1 016).

Aktuálně z nhl.cz

Švédský supertalent míří do Chicaga. Frondella čeká okamžité vhození do vody

23. března 14:00

Problém pro Faksu? Dle šéfa Dallasu se trápí s unikátním zraněním

23. března 10:00

Sorokin zamkl bránu proti Blue Jackets! Ovečkin vstřelil tisící gól

23. března 5:35

Palát z NHL: Sezona je bodově hrozná, nebudu lhát... Roy? Není bouřlivák

23. března 4:52

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

