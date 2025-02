Majitel Senators chce zápasy základní části v Quebecu! Liga zůstala v úžasu

Majitel týmu Ottawa Senators Michael Andlauer vzbudil tento týden pozdvižení a zdá se, že NHL jeho vyjádření zastihlo natolik, že nebyla schopna reagovat. Na pondělní tiskové konferenci, kde oznámil, že jeho tým odehraje v září příštího roku dva přípravné zápasy v quebeckém Videotron Centre, se Andlauer nijak netajil svým názorem na možnost návratu NHL do Quebec City.

„Podle mě si Quebec zaslouží mít tým NHL, ale to není něco, čím bych se měl zabývat,“ prohlásil před novináři.

Tím ale jeho komentář neskončil a následující slova překvapila i zástupce komisaře NHL Billa Dalyho.

„Do budoucna doufám, že bychom mohli v Quebec City odehrát i několik zápasů základní části,“ dodal majitel Senators. „Pokud můžeme hrát ve Švédsku, měli bychom být schopni hrát i v Quebecu. To je ale rozhodnutí, které musí učinit liga.“

Daly, který o Andlauerově poznámce slyšel poprvé, nijak nezpochybňoval jeho názor na možnost návratu NHL do Quebecu – města, které o svůj tým přišlo v roce 1995, kdy se Nordiques přestěhovali do Denveru. Překvapila ho ale zmínka o zápasech základní části.

„Co že to řekl?“ reagoval Daly při telefonickém rozhovoru s RG. „Nemám k tomu žádné zákulisní informace, jen vím, že Ottawa tam odehraje pár přípravných zápasů.“

Když mu bylo objasněno, co přesně Andlauer řekl, Daly poskytl svůj pohled na věc.

„Tohle slyším poprvé, ale co se týče Quebec City, už jsme o tom s Michaelem občas mluvili. Nevidím na tom nic zvláštního, protože jsme tam v minulosti hráli přípravné zápasy – třeba loni v září mezi LA a Bostonem. Je to zajímavé, ale není to žádná převratná zpráva.“

Daly ovšem nevyloučil další diskuse a připustil, že by mohlo dojít k dalším jednáním.

„Videotron Centre je krásná aréna a víme, že Quebec City je hokejem nadšené město. Pokud hledáte místa pro přípravné zápasy, dává to smysl,“ uvedl Daly. „Naopak jako neutrální místo pro zápasy základní části jsme o něm zatím nijak zvlášť neuvažovali. Nevylučuji to, ale rozhodně to není téma, kterému bychom zatím věnovali velkou pozornost.“

Hlavním problémem návratu NHL do Quebecu však stále zůstává ekonomická situace. Vedle omezené finanční infrastruktury města se nyní přidává i oslabující kanadský dolar a pravděpodobný expanzní poplatek ve výši dvou miliard dolarů.

„Nikdo zatím nepřišel s tím, že by byl ochoten zaplatit dvě miliardy za expanzi. Dokud se tak nestane, není o čem mluvit,“ uvedl vysoce postavený zdroj z vedení NHL pro RG. „Ani vláda, která v minulosti slibovala finanční podporu pro nový tým, zatím nic konkrétního neudělala. Bez toho zůstává všechno jen v rovině spekulací.“

