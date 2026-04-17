Majitelé Vancouver Canucks: Hrajete houby, takže šetříme!

5. srpna 10:30Jiří Lacina
NHL je poslední roky ve výborné ekonomické kondici. Samozřejmě, ve srovnání s jinými velkými ligami jde pořád o slabší kus v severoamerickém sportovním stádečku, ale situace je diametrálně odlišná od začátku tohoto tisíciletí.
Tehdy vydělávali někteří hráči víc než majitelé! Na jedné straně platy jako Jaromír Jágr s příjmem 11 miliónů dolarů ročně, na druhé straně cca dvě třetiny klubů ve ztrátě a u ostatních - krom velikánů typu Rangers nebo Toronto - mírný, ale opravdu jen mírný plus. Často v jednotkách miliónů.
Takový byznys se rychle omrzí. Investujete stovky mega, a pokud jste ten šťastnější, vyděláte 2-3 milióny? Naše stránky tehdy citovaly uznávaného amerického účetního auditora, který nazval NHL „džunglí“ (v jazyce hrdého Albionu použil slovo „bush“).
To jen pro kontext, jaká byla situace.
Můžete mít proti Garymu Bettmanovi tisíc výhrad, ale posun k lepšímu nastal obrovský. Hodnota organizací roste, za vstup do NHL požaduje liga astronomických 500 miliónů, to je slovy půl miliardy dolarů. Třeba Edmonton vydělal podle Forbesu v sezóně 2024-25 neuvěřitelných 244 miliónů! Toronto 191 mil. Rangers 182 mil. Montreal 136 mil. Philadelphia 124 mil. Další kluby jsou na vysokých desítkách miliónů.
Jde o renomovaný odhad EBITDA (hrubý zisk před zdaněním, odpisy a úročením).
Stává se proto standardem zase utrácet. Platový strop ve většině případů jako by „musel“ být vyčerpán. Nač troškařit? Co nám kolektivní smlouva dovolí, to utratíme!
Mezi bohatší organizace patří i Vancouver Canucks. Velké město na silném kanadském trhu. Canucks byli v žebříčku nejlukrativnějších značek NHL Forbesu obvykle někde v první desítce. Také v sezóně 2024-25 si nevedli zle. Roční tržby 235 miliónů. Meziroční růst 10% (jiné zdroje uvádí až 13%). Hrubý zisk 55 mil. Pokud Daniel Křetínský opakovaně hájil sparťanské „hospodaření s dluhem“, pak celkový dluh Canucks 5% je v kontextu NHL velmi nízký.
Hospodaření v post-covidových sezónách. Odhady hrubého zisku Canucks:
2024-25: + 55 milionů USD
2023-24: + 41 milionů USD
2022-23: + 48 milionů USD
2021-22: + 58 milionů USD
Cajk, řekl by běžný Čech.
Jenomže vlastníci Vancouveru se rozhodli utáhnout opratě. Vyhlásili šetření (psali jsme zde). Na současné poměry NHL pozoruhodný jev. Hodnota klubu sice rostla, ale dvojí neúčast v play off majitele rozzblobila. Loni byli Canucks zdaleka (!) nejhorším týmem základní části. 58 bodů je historická ostuda. Pro horší sezónu musíte až do zkráceného ročníku 1994-95 nebo na úplný začátek sedmdesátých let, kdy se Canucks objevili na mapě NHL.
Majitelům došla trpělivost.
Z pohledu hráčských mezd je manévrovací prostor poměrně omezený. Pro příští rok platí strop 104 miliónů, ale platí taky platové dno - 76,9 mil. je minimum, které musí kluby na platy vynaložit. Vancouver odhodil ze svého balónu několik „pytlů“ – výměny, neprodloužení smluv - a aktuálně je na 86,19 miliónech. Deset mega ještě může uspořit ...a zadání majitelů je jasné.
Podepisuje se za málo peněz a na krátkou dobu. Veteráni za minimum. Dvoucestné kontrakty. Prostor dostanou mladí a levní hráči, cíl je nasbírat volby v draftu. Bývalý trenérský štáb kompletně rozpuštěn. Ten nový je levnější a má úkol zaměřit se na práci s talenty.
Změny nastávají i v managamentu. Škrty. Menší tým. Externí zdroje.
Bude docela zajímavé sledovat ekonomické výsledky Canucks v příštím roce. Fanoušci v Kanadě jsou totiž poměrně věrní. Ostatně velkou zkoušku jejich loajality byl už otřesný minulý ročník, Rogers Arena byla beztak plná z 99%.
Po sportovní stránce už to být horší asi nemůže. Ekonomicky lze změnit hodně. Canucks mají šanci navýšit zisk o pár desítek miliónů. Čas ukáže, o jak moudré rozhodnutí šlo.