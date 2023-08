Makar jako Bobby Orr? Neblázněte, odmítá skromně obránce

Před pár dny byl Cale Makar oznámen jako hvězda na obalu konzolové hry, takže je kolem něj za oceánem pořádně živo. Není se co divit, je to vyústění další parádní sezony, kterou zapsal. Bez nadsázky se zapisuje mezi nejlepší obránce historie, to ale zatím skromně odmítá.

Třeba Wayne Gretzky řekl, že Makar je podle něj hráč, který se nejvíce podobá legendě Bostonu Bobbymu Orrovi. Podobný názor má i trenér Vegas Bruce Cassidy, jenž řekl, že Makar je "novodobý Bobby Orr" a jeden z nejtěžších hráčů v lize, proti kterému se dá hrát.

"Zní to až bláznicě. Být srovnáván s takovým hokejistou je šílené," řekl Makar minulý týden pro ESPN. "Je pro mě těžké to nějak uchopit. Je mi 24 let. To, co dokázal ve své kariéře, je v podstatě nepřekonatelné. Já se k tomu ještě ani zdaleka nepřiblížil. Samozřejmě, že srovnání je srovnání. Ale já sám se snažím držet při zemi."

Srovnání ale úplně mimo není. Oba působili velmi dominantně a také získávají podobné ocenění. Orr se stal nováčkem roku v NHL. Stejně tak Makar. Orr byl v každé ze svých prvních čtyř sezon nominován na Norrisovu trofej. Makar byl finalistou v posledních třech, přičemž v sezóně 2021/22 ji vyhrál. V tom ročníku také získal Conn Smythe Trophy jako nejužitečnější hráč play off, a stal se tak nejmladším obráncem, kterému se to podařilo od Orra v roce 1970.

"Kdykoli jste s někým takovým srovnáváni, samozřejmě vás to moc potěší," dodal Makar. "Ale zároveň mám pocit, že jsem tady ještě skoro nic nedokázal. Jsem ještě mladý."

Tento měsíc přidal Makar na svůj stále se rozrůstající seznam další úspěch: Je na obálce hry NHL 24, nejnovějšího titulu od společnosti EA Sports z její velmi populární hokejové série videoher.

"Je to skvělé. Když jsem se dozvěděl, že o mně vážně uvažují, byl jsem příjemně překvapen. V dětství tu hru hrajete, teď jste na jejím obalu," radoval se Makar.

Toho teď čeká další náročná sezona. V té minulé jeho tým kousal zklamání, sám Makar teď navíc bude muset převzít roli lídra. Chybí totiž Gabriel Landeskog či Erik Johnson, jenž je nově hráčem Sabres.

"Myslím, že abyste mohli být lídrem, musíte umět zařvat, být hlasitý. Jsem určitě zdrženlivější, ale když je potřeba něco říct, tak promluvím," popisoval se Makar.

