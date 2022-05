Makar s Toewsem trápí soupeře. V čem tkví jejich kouzlo?

Cale Makar hraje již své čtvrté play off v NHL a je opravdu radost na něj pohledět, sbírá jeden bod za druhým. Společně s Devonem Toewsem si vyhoví a na ledě působí velice kompaktně. Spolupráci těchto dvou beků si chválí mimo jiné i trenér Avalanche.

Je to play off NHL, žádný soupeř není lehký. Abyste zvedli nad hlavu slavný Stanley Cup, musíte vyhrát 16 zápasů. Colorado vypadá, že je velmi dobře připraveno na dlouhou pouť pro slavnou trofej. Útok šlape, jak má, branku stráží spolehlivý Kuemper. Laviny může mrzet ztráta obránce Samuela Girarda, který se zranil ve třetím utkání série proti Blues.

Pokud by ovšem Colorado přišlo o Makara či Toewse, byl by to mnohem větší problém.

Tito dva Kanaďané v obraně Avalanche předvádí neskutečné kousky. Dokonce to vypadá, že Toews dokáže z Makara vyždímat ještě víc. „Na nich můžete vidět, jak se navzájem doplňují. Devon by vám řekl, že není snadné hrát s klukem, který je všude,“ usmíval se trenér Bedard, když otázku na tuto dvojku dostal.

Toews byl navíc v základní části jedním z nejlepších beků při hře pět na pět. Svou platnost potvrzuje i nyní ve vyřazovacích bojích. A Makar? Ten si zase připisuje další zápisy do historie. Mezi obránci do 24 let je v historii play off druhým nejproduktivnějším. Díky asistenci ve čtvrtém utkání proti St. Louis si připsal 43. bod. Na stejném počtu bodů se zastavili Ray Bourque a Denis Potvin, překonal ale už Bobbyho Orra či Glena Wesleyho. Na vedoucího Paula Coffeyho mu však schází propastných 40 bodů.

„Je to součást jeho hry, to byl důvod, proč jsme ho chtěli,“ začal trenér o Makarovi. „Chceme, aby byl hodně aktivní v útoku.“

Finalista Norris Trophy má neskutečnou sadu dovedností. Zdobí ho výborná střela zápěstím, efektivní je i jeho rána nápřahem. Jakmile se Makar dostane do útoku, soupeři se soustředí na něj a odvrátí pozornost od parťáka Toewse. Osmadvacetiletý bek si i díky této spolupráci připsal letošní maximum v bodech, posbíral jich 57.

„Jednou z našich výhod je, že jsme všestranní. Rád hraju s Toewsem, je to velká zábava, a zároveň můžeme se soupeři dobře zamíchat,“ hodnotil třiadvacetiletý obránce spolupráci se svým kolegou. „Jeden z nás vždycky jistí hru vzadu, myslím, že to nás zdobí. Jsme hodně hrdí na to, že dobře situace ubráníme. Na druhou stranu jsme rádi, když můžeme útočníkům poskytnout extra možnost ke vstřelení branky,“ vyjádřil se Makar.

Tuto dvojku si pochvaluje i Jared Bednar: „Tihle dva kluci jsou nejlepší. Jsou skvěle sehraní, a hlavně synchronizovaní na ledě. To je hodně důležité, protože díky tomu jsou tak úspěšní.“

Makar je v Coloradu obráncem číslo jedna, i proto si jej v Denveru pojistili až do roku 2027. Devon Toews sice přišel teprve před dvěma lety z Islanders, ale ukazuje své kvality, a hlavně výbornou souhru s mladičkým Makarem. Za pár let se mohou bez problémů stát nejlepším párem v NHL. A třeba i dovést Colorado k vytouženému Stanley Cupu.

