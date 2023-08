Makar touží s Avalanche napravit loňský kolaps!

Přípravné kempy už se pomalu blíží a asi byste těžko hledali motivovanějšího borce, než je právě Cale Makar. Hvězdný obránce Colorada touží napravit loňskou blamáž ve vyřazovacích bojích a rád by dokráčel pro další stříbrný grál.

Hvězdička Colorada Cale Makar netrpělivě vyhlíží tréninkový kemp. Motivovaný je víc než dost, jelikož jeho Avalanche v minulé sezóně vypadli už v prvním kole Západní konference.

„Vím, že spousta kluků touží po startu kempu,“ řekl Makar. „Mám pocit, že minulý rok to možná nebylo to, k čemu bychom se rádi vraceli. Chtělo to trochu času, abyste se ujistili, že se vaše tělo fyzicky a psychicky zotavilo z náročné sezony. Myslím, že se teď kluci hodně chtějí vrátit zpět do procesu.“

Makar je nadšený i z přestupního období, kde Avalanche získali několik zajímavých jmen. Jmenovitě například Ryana Johansena, Rosse Coltona, Milese Wooda nebo Jonathana Drouina.

„Mám pocit, že jsme dosáhli v létě toho nejlepšího, abychom měli znovu šanci hrát o pohár. Hráči, které jsme vybrali, jsou tvrdě pracující kluci, kteří budou spolehliví každý zápas. Myslím, že náš management odvedl skvělou práci, když zaplnil díry v naší sestavě, které bylo rozhodně potřeba zalepit. Předchozí rok nám hodně pověděl o tom, kde jsme měli mezery.“

Makar zároveň doufá, že dalším krokem Avalanche bude podepsání obránce Devona Toewse, kterému zbývá jeden rok smlouvy, než se bude moci stát neomezeným volným hráčem.

„Myslím, že je to jeden z nejlepších obránců v lize. Nevím, jestli už není trochu podceňovaný. Nepochybuji, že toho ještě hodně dokáže. On je hráč, který si u nás nový kontrakt rozhodně zaslouží.“

Avalanche mají nicméně základ mužstva podepsaný. Většina hráčů má navíc podepsáno minimálně na tři sezony. Každopádně všem je nadmíru jasné, že bude třeba splnit očekávání, která jsou obrovská a odčinit loňský nezdar. Ten dodnes budí ze spaní nejednoho fanouška Lavin.

