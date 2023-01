Makar vystřelil v prodloužení výhru na ledě Oilers, Sabres vítězem přestřelky s Wild

Nedělní program přinesl devět opravdu zajímavých zápasů. Velmi cenné vítězství si na své konto připsalo Colorado, které v prodloužení dokonalo obrat na ledě Edmontonu. Jedenáct gólů pak padlo v Buffalu, jenž taky nakonec oslavilo výhru v nastaveném čase.

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS

4:3pp. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Obrat v derby

New Jersey slaví parádní vítězství. Devils po dvou třetinách prohrávali o dva góly, nakonec ale dotáhli zápas do prodloužení a v něm rozhodl Damon Severson. Nutno dodat, že New Jersey bylo celý zápas hodně aktivní a výhru si zasloužilo.

Branky a nahrávky

30. J. Hughes, 49. Bratt (Hischier, J. Hughes), 51. J. Hughes (Mercer, Graves), 63. Severson – 2. Vesey (Lafreniere, Trouba), 24. Gauthier (Fox, Goodrow), 34. Kreider (K. Miller, Zibanejad).

Statistika

Střely na bránu: 43 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 62:47

Igor Šesťorkin (NYR) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 62:47



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:32

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:15

Vítek Vaněček (NJD) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 62:47

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:02



Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) - 2+1

2. Damon Severson (NJD) - 1+0

3. Nico Hischier (NJD) - 0+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - CAROLINA HURRICANES

4:3sn. (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0)

Marčenko hattrickem pomohl Blue Jackets

Kirill Marčenko dokázal dát Carolině tři góly a díky němu dokráčel zápas až do samostatných nájezdů. V nich měli více štěstí domácí a připsali si cenné vítězství. Za Hurricanes se dvakrát prosadil Max Pacioretty.

Branky a nahrávky

28. Marčenko (K. Johnson, M. Bjork), 30. Marčenko (K. Johnson, Bemström), 46. Marčenko (Sillinger), rozh. náj. K. Johnson – 32. Pacioretty (Jarvis), 38. Skjei (Stastny), 39. Pacioretty (A. Svečnikov, S. Aho II).

Statistika

Střely na bránu: 18 – 42 | Přesilová hra: 2/5 – 2/6 | Trestné minuty: 14 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 64:56

Antti Raanta (CAR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:18



Tři hvězdy utkání

1. Kirill Marčenko (CBJ) - 3+0

2. Joonas Korpisalo (CBJ) - 32 zákroků

3. Kent Johnson (CBJ) - 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - DETROIT RED WINGS

4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Toronto s přehledem porazilo Detroit

Maple Leafs v první třetině nedokázali najít správné tempo a nechali Red Wings dostat se do vedení. Od druhé části Toronto zabralo, duel dostalo pod kontrolu a nakonec vyhrálo 4:0.

Branky a nahrávky

21. Marner (Matthews, Rielly), 27. Tavares (Järnkrok, Giordano), 47. Holmberg (Rielly, Brodie), 59. Tavares (Marner, Holl) – 12. Walman (Määttä, Hronek).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:28

Magnus Hellberg (DET) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 58:39



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:19

Filip Hronek (DET) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:36

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:29



Tři hvězdy utkání

1. Mitchell Marner (TOR) – 1+1

2. John Tavares (TOR) – 2+0

3. Ilja Samsonov (TOR) – 22 zákroků

BUFFALO SABRES - MINNESOTA WILD

6:5pp. (1:0, 3:3, 1:2 - 1:0)

Přestřelka v Buffalu

Jedenáct branek a rozhodnutí v prodloužení. Fanoušci Buffala navíc musí být spokojení i s tím, že onen rozhodující gól v nastaveném čase vstřelil Victor Olofsson. Sabres se v tabulce pomalu přibližují k pozicím zaručující play-off.

Branky a nahrávky

13. V. Olofsson (Mittelstadt, Dahlin), 31. Ta. Thompson (Dahlin, Cozens), 33. Dahlin (Mittelstadt, Jost), 34. Cozens (Tuch), 58. Dahlin (Mittelstadt, Power), 65. V. Olofsson (Krebs, Dahlin) – 23. Duhaime (Hartman, Dumba), 27. Kaprizov (Addison, Steel), 39. Hartman (F. Gaudreau), 41. M. Foligno (J. Eriksson Ek, Greenway), 48. J. Eriksson Ek (Addison, M. Fleury).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 44 | Přesilová hra: 2/3 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 39 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 64:41

Marc-Andre Fleury (MIN) - 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 64:36



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Dahlin (BUF) - 2+3

2. Casey Mittelstadt (BUF) - 0+3

3. Victor Olofsson (BUF) - 2+0

OTTAWA SENATORS - SEATTLE KRAKEN

4:8 (1:3, 2:2, 1:3)

Seattle vytěžil z minima maximum

Čtyřiadvacet střel, osm gólů. Produktivita Seattlu v tomto zápase byla na vysoké úrovni a hosté si mohli připsat vysoké vítězství 8:4. Pro Senators další tvrdá facka.

Branky a nahrávky

11. B. Tkachuk (Stützle, Chabot), 27. Stützle, 29. Stützle (Chabot, Zub), 46. Stützle (Batherson) – 10. Bjorkstrand (Schultz), 13. McCann (Schwartz, Wennberg), 16. Schultz (Oleksiak, Sprong), 29. Sprong (Borgen), 35. Beniers (Eberle), 42. Dunn (Burakovsky, A. Larsson), 45. Eberle (Burakovsky, Beniers), 50. Burakovsky (Eberle, Dunn).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 2 zákroky, 3 OG, úspěšnost 40,0 %, odchytal 15:13

Cam Talbot (OTT) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 44:17

Martin Jones (SEA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (SEA) - 1+2

2. André Burakovsky (SEA) - 1+2

3. Tim Stützle (OTT) - 3+0

MONTREAL CANADIENS - ST. LOUIS BLUES

5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Montreal vystavil stopku St. Louis

Blues se dokázali na začátku třetí třetině dostat dvěma vstřelenými góly do vedení, Montreal se však nepoložil, výsledek otočil a dokráčel k vítězství 5:4. Pro St. Louis to je velká ztráta bodů...

Branky a nahrávky

22. Armia (Evans, Dadonov), 37. Dach (Suzuki, Dvorak), 41. Caufield (Suzuki), 48. Armia (Evans, Dadonov), 52. Anderson (Drouin, Kovacevic) – 20. Saad (B. Schenn, Barbašev), 27. Toropčenko (T. Pitlick, Alexandrov), 43. Alexandrov (Rosén, Pitlick), 45. Bučněvič.

Statistika

Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 58:10



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:58



Tři hvězdy utkání

1. Joel Armia (MTL) - 2+0

2. Jake Evans (MTL) - 0+2

3. Jonathan Drouin (MTL) - 0+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - LOS ANGELES KINGS

1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Kings svého soupeře převálcovali

Vysoká porážka Golden Knights v domácím prostředí. Kings dokázali svého soupeře zlomit pěti vstřelenými góly, z nichž byl jeden do prázdné branky. Vegas bude chtít tento zápas rychle hodit na hlavu.

Branky a nahrávky

58. Marchessault (N. Roy, Kessel) – 18. Fiala (Lizotte, Vilardi), 30. M. Roy (Kupari, Kopitar), 37. Fiala (Durzi, Vilardi), 46. Arvidsson (Se. Walker, Danault), 59. Fiala (Lizotte, Vilardi).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 40:00

Adin Hill (VGK) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 17:41

Pheonix Copley (LAK) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:41



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (LAK) - 3+0

2. Anže Kopitar (LAK) - 0+1

3. Pheonix Copley (LAK) - 19 zákroků

EDMONTON OILERS - COLORADO AVALANCHE

2:3pp. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Makar vystřelil výhru v prodloužení

Edmonton měl zápas velmi dobře rozehraný a vedl po dvou třetinách o dvě branky. V poslední části se dokázali však trefit Nathan MacKinnon a Brad Hunt a vynutili si prodloužení. V něm se stal hrdinou Cale Makar a vystřelil Coloradu bod k dobru.

Branky a nahrávky

16. Hyman (McDavid, Draisaitl), 36. Hyman (Barrie, Draisaitl) – 44. MacKinnon (Makar, Rodrigues), 49. B. Hunt (Rodrigues, Girard), 63. Makar (MacKinnon, Georgijev) .

Statistika

Střely na bránu: 30 – 46 | Přesilová hra: 2/5 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) - 43 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 61:51

Alexandar Georgijev (COL) - 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 62:05



Česká a slovenská stopa

Martin Kaut (COL) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 3:26



Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) - 1+0

2. Zach Hyman (EDM) - 2+0

3. Stuart Skinner (EDM) - 43 zákroků

SAN JOSE SHARKS - BOSTON BRUINS

2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Sebejistá výhra Bruins

Sharks se silným soupeřem sehráli vyrovnaný duel, nicméně jim v sestavě chyběl David Pastrňák. Útočník Bruins za stavu 2:2 zavelel a dvěma góly zajistil svému týmu vítězství 4:2.

Branky a nahrávky

7. Couture (Barabanov, Vlasic), 35. Ferraro (Benning, Nieto) – 2. Marchand (McAvoy, Bergeron), 6. Cr. Smith (N. Foligno, Coyle), 37. Pastrňák (Marchand, McAvoy), 49. Pastrňák (Bergeron, Marchand).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 29 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:19

Linus Ullmark (BOS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:38



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:05

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:03

David Krejčí (BOS) – 0+0, 1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:47

David Pastrňák (BOS) – 2+0, 1 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:21

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:03

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:47



Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) - 2+0

2. Brad Marchand (BOS) - 1+2

3. Patrice Bergeron (BOS) - 0+2

