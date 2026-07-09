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NHL

Maličkost? Ne tak docela. Nová posila Rangers naštvala fanoušky hned týden po podpisu

10. července 12:00

David Zlomek

Útočník Joe Veleno si u fanoušků New York Rangers zapsal ten nejhorší možný start a v hokejovém New Yorku má hned od začátku zaděláno na pořádný malér. Šestadvacetiletý centr, který 1. července podepsal s Jezdci roční smlouvu na 1,2 milionu dolarů a má plnit roli dříče ve čtvrté formaci, si totiž pořádně zavařil na sociálních sítích.

Rodák z Montrealu se v rámci letní přípravy ukázal na ledě v tréninkovém centru svého bývalého týmu Canadiens, což by samo o sobě nikoho nedráždilo. Místní novinář Patrick Guillet však na síti X zveřejnil video, na kterém Veleno bez špetky respektu k novému zaměstnavateli vesele korzuje po ledě kompletně navlečený ve staré tréninkové výstroji Montrealu.

Příznivci Rangers okamžitě začali zuřit a v diskusích nenechali na Velenovi nit suchou. Celá kauza navíc nabrala ještě absurdnější obrátky ve středu, kdy stejný novinář sdílel video s Brendanem Gallagherem. Ten byl z Montrealu minulý týden vyměněn do Vancouveru, ale na stejném tréninku se na rozdíl od Velena proháněl v dresu svého nového klubu.

Výmluva, že Rangers švédskému rodákovi nestihli doručit nové oblečení, tak okamžitě padla pod stůl a newyorské zástupy daly jasně najevo, že pro takovou ignoranci nemají pochopení.

Pro Velena jsou přitom Rangers už čtvrtým týmem z řad legendární Original Six, v minulosti prošel Detroitem, Chicagem i zmíněným Montrealem, kde v uplynulé sezoně v 61 zápasech posbíral bídných pět bodů. Na Manhattanu má navíc v sestavě nahradit nesmírně populárního bojovníka Sama Carricka, kterého fanoušci měli rádi pro jeho obětavost a rváčské srdce.

Veleno sice s 166 hity patřil k nejtvrdším hráčům Canadiens a na ledě má dodat potřebnou rychlost a agresivitu, ale pokud si chce naklonit náročné newyorské publikum, bude muset v první řadě hodit starou výstroj do popelnice a začít se chovat jako pravý Jezdec.

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