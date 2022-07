Malíkův bláznivý příběh. Draft prospal, pak cestoval celý den

Někdo na draft jede přímo na místo, někdo ho sleduje v televizi, někdo u mobilu s rodinou. Ne však český brankář Nick Malík. Ten svůj výběr prospal a tým, do kterého se dostal, se dozvěděl až od mámy. Obratem odletěl do Tampy Bay, kde se konal rozvojový kemp pod záštitou Lightning.

Jak se říká, dvacetiletý gólman draft radši ani nechtěl vidět. „Když mě draftovali, byl jsem v posteli,“ řekl Malík. „Na draft jsem se nedíval, protože jsem nechtěl být smutný, kdyby mě nikdo nevybral. Ale máma i moji kamarádi to sledovali, takže se to ke mně pak dostalo celkem rychle.“

Pak to šlo ráz na ráz. Malík musel odcestovat z Finska, kde působil, na Floridu. Vše muselo proběhnout velice rychle, zmeškat rozvojový kemp by byla vážná kaňka. „Všechno to bylo strašně rychlé. Draftovali mě, skočil jsem do letadla a teď jsem tu,“ dodal Malík na téma téměř dvacetihodinové cesty.

Hodí se dodat, že Malík nejde do neznámého prostředí. Když jeho táta Marek, jehož si dozajista pamatují všichni fanoušci Rangers díky slavnému nájezdu, končil kariéru v NHL, bylo to právě v dresu Blesků. Nickovi tehdy bylo šest.

„Vybavuju si to tu. Jezdili jsme tu na koloběžkách s bráchou,“ vzpomínal. „Dost se toho ale změnilo. Lightning mají krásné tréninkové centrum. Nevybavuju si, že by tu předtím bylo.“

Je jasné, že by byl velice rád, kdyby si na nové středisko zvyknul díky častému pobytu v něm. To by se však musel probojovat do prvního týmu, což se v dohledné době pravděpodobně nestane.

Neznamená to však, že je v budoucnu bez šance. Ba naopak. Neotřesitelnou jedničkou je pochopitelně Andrej Vasilevskij, nicméně dvojky Blesky střídají poměrně často. Navíc jediným mladým gólmanem v organizaci je Hugo Alnefelt, jenž byl draftován už v roce 2019.

„Je hodně soutěživí, a to tu máme rádi,“ řekl o Malíkovi Stacy Roest, jeden z asistentů generálního manažera, mezi jehož pracovní náplň patří rozvoj mladých hráčů. „Šlo to vidět především při turnaji, který jsme tu měli. Viděli jsme, jakým typem hráče je. Teď se zaměříme na oblasti, kde to chce zlepšit.“

Obecně se očekává Malíkův návrat do finského KooKoo. V něm zažil povedený ročník, kdy v čtyřiatřiceti zápasech stlačil průměr obdržených branek pod dva a vychytal hned patnáct výher. Týmu pak v play off pomohl až do semifinále.

