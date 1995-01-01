Malkin o budoucnosti i strachu z velkých změn: Nevidím se v jiném dresu

19. listopadu 10:00David Zlomek
Jevgenij Malkin neplánuje opustit Pittsburgh. A nikdy to ani neznělo tak, že by o tom vážně uvažoval. Přesto si zkušený centr připouští, že existují situace, které nemusí mít pod kontrolou a které by mohly jeho dvacetiletou kapitolu v Penguins náhle zakončit.
„Upřímně, jiný dres si na sobě představit neumím. Ne Florida, ne Colorado, nikde. Celý život jsem v Pittsburghu, miluju to město i lidi kolem, ale v hokeji jsou věci, které prostě neovlivníte,“ řekl Malkin v rozhovoru pro RG.
Připustil přitom, že určité scénáře si představit zkrátka musel. „Možná, když vyhrajete Stanley Cup, začne člověk přemýšlet jinak. Ale spousta věcí nezáleží jen na mně. Co když se sezona zlomí špatným směrem? Co když přijdou velké trejdy? Budeme se o tom bavit až po sezoně. Teď je brzy.“
Malkinovi je 39 let, je v posledním roce čtyřleté smlouvy a Penguins s ním zatím o nové nejednali. Generální manažer Kyle Dubas uvedl, že rozhodnutí odloží minimálně do období kolem olympijské přestávky.
Malkin to bere s klidem. „Mluvit smlouvě je teď podle mě brzy," říká. „Vím, že se chce Dubas podívat, jak budu hrát v delším období. Hráč může začít skvěle 20 zápasů a potom přestat dávat góly. Já to chápu. Někdy si promluvíme, možná v únoru, možná po sezoně. Nechci tím žít každý den.“
Právě změna přístupu mu podle vlastních slov pomohla vykročit do sezony uvolněněji než v předchozích letech. „Řekl jsem si, že pokud by tohle měla být moje poslední sezona, tak si ji prostě užiju. Bez negativity, bez řečí o výměnách. Každý trénink si chci užít. A když to nakonec poslední sezona nebude a domluvíme se třeba na roce nebo dvou? Super.“
Podle všeho mu tahle filozofie svědčí. Malkin vstoupil do ročníku 2025/26 výborně: v 19 zápasech má pět gólů a 18 asistencí a Penguins drží třetí místo v Metropolitní divizi.
Přesto si dobře uvědomuje, že čas není na jeho straně. Pittsburgh nepostoupil do play off tři roky v řadě a další neúspěch by mohl proces obnovy urychlit. Ale ať už dopadne jeho budoucnost jakkoli, Malkin má jasno aspoň v jednom: Pittsburgh je místo, kde chce svou cestu ukončit.
„Chci tady skončit. Je to můj domov. Ale zároveň vím, že hokej někdy píše věci, které si sám nenaplánujete.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.