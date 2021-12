Malkin po operaci kolene poprvé trénoval s týmem

Jevgenij Malkin chybí Mikeu Sullivanovi už pořádnou řádku měsíců. Pětatřicetiletý ruský útočník musel po zranění kolene v létě podstoupit operaci. Necelých pět měsíců po ní útočník poprvé trénoval se svými spoluhráči, a tak se dá v prosinci čekat také jeho návrat do zápasového tempa.

Pětatřicetiletý ruský centr Tučňáků absentuje už od 16. března, kdy se zranil v zápase proti bostonským Medvědům. Do sestavy se sice v květnu na pár zápasů vrátil, avšak jeho koleno na tom nebylo nejlépe. Nakonec 4. června musel podstoupit operaci, po které se postupně zotavuje.

Malkin už ve druhé polovině října trénoval individuálně a nyní je s týmem na tripu, který čítá celkově pět utkání. První utkání na ledě Flames už mají Tučňáci neúspěšně za sebou a právě před ním zkušený forvard poprvé v této sezóně se svým týmem trénoval. Nutno dodat, že měl na sobě „no-contact“ dres, takže na brzký návrat v rámci několika dní to ještě nevypadá.

„Malkin se už nachází v další fázi rehabilitačního procesu, když už nyní si naši lékaři myslí, že je připravený na bezkontaktní tréninky se zbytkem týmu. Tohle byl důvod, proč jsme ho vzali s sebou na trip, abychom ho už dostali do tréninkového tempa. Je hodně povzbuzující, že už ho okolo sebe opět máme,“ okomentoval situaci kouč Mike Sullivan.

Trenér Tučňáku následně myšlenku ještě rozvedl. „Myslím, že je opravdu důležité, že udělal další krok, protože už to naznačuje, že je návratu čím dál blíž. Posledním krokem bude trénink s plnou zátěží a souboji, do kterých v tuto chvíli nechodí. Avšak skutečnost, že je na tripu, značí, že už se to posouvá správným směrem.“

Pozitivním způsobem se k návratu druhého centra Tučňáků vyjádřil také Brian Boyle. „Vypadal na ledě dobře, bylo skvělé jej vidět na tréninku. Zatím jsem neměl možnost se s ním líp poznat, avšak o to víc mě bavilo pozorovat, co umí.“

Malkinovi po sezóně končí osmiletý kontrakt, který s Pittsburghem podepsal 13. června v roce 2013. Ruský útočník vydělává 9,5 milionů dolarů ročně, avšak zůstává otázkou, co s ním bude po skončení tohoto ročníku. Ve hře je také možnost, že by se mohl stát nechráněným volným hráčem.

Mimo hru naopak zůstává Bryan Rust, kterého trápí zranění v dolní části děla. Americký útočník si zranění přivodil při rozcvičce a jeho stav je posuzován na týdenní bázi.

