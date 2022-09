Malkin se těší na sezonu. Žádný veterán nejsem, vtípkuje

V létě kolem něj bylo pořádně živo. Jevgenij Malkin se dlouho se svým osudovým klubem nemohl domluvit na nové smlouvě a těsně před startem trhu s volnými hráči dokonce sociálními sítěmi probíhala informace o tom, že změní působiště. Nakonec Rus zůstal a těší se na další sezonu v dresu Pens.

Už dávno není ten mladý útočník z Ruska, patří do staršího jádra týmu, je legendou a tváří klubu. Ale nazývat ho veteránem? S tím na něj nechoďte! „Ne ne, jsme pořád mladí,“ opáčil s humorem.

Teď je v Pittsburghu do smíchu všem, avšak jednání s Malkinem, to bylo pořádné dusno. Šestatřicetiletý borec sice začne svou sedmnáctou sezonu v NHL v dresu Penguins, avšak žádná jistota to nebyla.

„Vždycky jsem věřil, že tu zůstanu,“ řekl Malkin novinářům, se kterými mluvil poprvé od května. „Že tu zůstanu navždy. Jednání nikdy nejsou lehká, ale obě strany věděly, co chtějí. Mluvili jsme spolu denně, agent odvedl dobrou práci.“

To rozhodně odvedl, smlouvu na čtyři roky s ročním platem 6,1 milionů dolarů čekal málokdo. „K podpisu jsme byli blízko celou dobu, vždy chyběly jen detaily,“ dodal. „Je to můj druhý domov. Nikam jinam jsem nechtěl a jsem rád, že jsem tu zůstal. Úžasné místo a další čtyři roky v něm.“

Vedení Penguins svou část úkolu splnilo, Malkinovi vyšlo vstříc. Teď je řada na něm, aby ukázal, že kontrakt není jen za předchozí zásluhy, ale za výkony, které ještě po boku Crosbyho a spol. předvede.

„Věřím si, jsem pořád dobrý hráč. Chci vyhrávat, dám ze sebe všechno,“ burcuje. „Budu plně připraven hned na první zápas.“

To v Pittsburghu určitě rádi slyší, jelikož Malkinovo zdraví je v posledních letech poměrně chabé a poměrně pravidelně část sezony vynechává. Důkazem budiž i jeho koleno, na jehož zpevnění se v létě soustředil.

„Asi nejdůležitější věc, o kterou se starám,“ potvrdil. „Cítím se dobře, přes léto jsem si odpočal. Byl jsem v Rusku, viděl se s našima, pak jsem makal v Miami. Teď už jsem tři týdny v Pittsburghu. Teď se všichni soustředíme na cestu za Stanley Cupem.“

Share on Google+