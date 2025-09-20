Malkin ví, že to může být jeho poslední rok v Pittsburghu: Chci ukázat to nejlepší

21. září 9:45David Zlomek
Jevgenij Malkin vstupuje do své dvacáté sezony v NHL s vědomím, že tahle kapitola jeho kariéry se může blížit konci. Třikrát zvedal Stanley Cup, ale zároveň už tři roky za sebou sledoval play-off jen z televize. A dobře si uvědomuje, že pokud mají Penguins ještě jednou zabojovat o pohár, bude muset předvést mnohem víc než v posledních sezonách.
„Vím to taky, věřte mi,“ usmál se Malkin při otázce, zda si uvědomuje, že jeho čas v Pittsburghu se může krátit. „Pokud je to můj poslední rok tady, chci ukázat všechno. Chci ukázat svůj nejlepší hokej.“
Malkin má za sebou sezonu, v níž nasbíral jen 50 bodů, nejméně za rok, kdy odehrál alespoň 57 zápasů. Generální manažer Kyle Dubas už dal najevo, že s jednáním o nové smlouvě nebude spěchat a zhodnotí situaci až po olympijské pauze. To Malkinovi nevadí, ale zároveň si uvědomuje, že jeho budoucnost je nejistá. „Nejsem spokojený s tím, jak jsem hrál poslední dva roky,“ přiznal upřímně.
Penguins prošli v létě jen minimálními změnami, největší novinkou je nástup trenéra Dana Muse místo Mikea Sullivana. Malkin označil jeho první tréninky za „šíleně tvrdé“, ale přesně to podle něj tým potřebuje. Pokud má Pittsburgh zůstat v boji o play-off, musí začít vyhrávat hned od začátku sezony. V opačném případě by se mohl Dubas rozhodnout prodávat a Malkinova budoucnost by mohla být vyřešena ještě před uzávěrkou přestupů.
Sám hráč se nechce nechat rozptylovat řečmi o možném návratu do Ruska, které slyší i doma. „Lidi začali mluvit o tom, že bych mohl hrát ještě jeden rok doma. Je to otravné. Hodně lidí o tom mluví,“ řekl.
Pokud by Penguins opravdu nehráli o play-off, Malkin nevylučuje, že by pokračoval v NHL i jinde. Jako příklad uvedl Brada Marchanda, který po více než 15 letech opustil Boston, aby pomohl Floridě k druhému Stanley Cupu v řadě. „Vidíme příběh jako Brad Marchand, vypadá to dobře. Ale pokud vás tým vymění a vy nezískáte pohár, je to trochu zvláštní. Uvidíme, co se stane.“
V Pittsburghu zatím stále věří, že Crosby, Malkin a Letang ještě jeden poslední pokus o pohár zvládnou. Ale právě od Malkina se čeká, že bude lídrem na ledě i v kabině. „Každý chce hrát v play-off a třeba mít ještě jeden pokus o pohár,“ řekl. „To je krásný příběh, když to vidíte v televizi, ale nevím, jak se budu cítit, pokud mě tým bude chtít vyměnit.“
