Malý rekord, taky rekord. Ovečkin dostihl Howea

Že ho letos přeskočí, se při pohledu na tabulku střelců nabízelo. Wayne Gretzky je zatím ještě daleko, Gordie Howe už je na dohled. Před začátkem sezóny dělil Ovečkina od kanadské legendy přijatelný rozdíl. Přesto tlumil očekávání.

„Nedám 22 gólů za jeden zápas,“ řekl Ovie.

Právě tolik branek potřeboval k překonání historicky druhého Gordieho Howea. Teď už je odstup jen patnáct zásahů, šestnáctý posune Ovečkina na druhé místo. Mezi ním a Gretzkym už pak nebude nikdo. Přestože máme ještě čas, Ovečkin rozhodně nenechává novináře v klidu.

Ve čtvrtek vstřelil jediný gól Washingtonu proti Detroitu. Symbolicky tedy na ledě klubu, kde strávil Howe většinu kariéry. 786. zásahem v NHL vyrovnal Howea v počtu branek vstřelených v jednom dresu. Howe svých 801 zásahů rozdělil mezi Detroit a Hartford, další legenda v pořadí střílela góly jen - shodou okolností taky - za Detroit.

Ovečkin potřeboval na tento brankový zápis 1286 zápasů, Howe 1687.

Nejvíc gólů v jednom klubu:

786 - Alexander Ovečkin, Washington (2005-dosud)

786 - Gordie Howe, Detroit (1946-71)

692 - Steve Yzerman, Detroit (1983-2006)

690 - Mario Lemieux, Pittsburgh (1984-2005)

625 - Joe Sakic, Quebec/Colorado (1988-2009)

604 - Bobby Hull Chicago (1957-72)

(Pozn.: Kostka nad ledem v Detroitu zřejmě zobrazuje nejlepší střelce jednoho klubu, proto je Yzerman vynechán.)

„Mimořádný okamžik. Jsem šťastný. Před utkáním jsem na to myslel, že by bylo hezké ho tady dohnat,“ přiznal v pozápasovém rozhovoru ruský snajpr.

Před začátkem utkání se stihnul setkat se synem Gordieho Howea Markem. „Za Gordieho i celou rodinu ti přeju všechno nejlepší. Hodně štěstí, drž se. Nepřestávej,“ vzkázal Mark.

Náhoda tomu chtěla, že Ovečkin napálil puk do sítě právě z místa, kde mu nad hlavou visel banner s devítkou místní legendy. Populární Mr. Hockey pochopitelně v Little Caesars Areně nikdy nehrál, 25 let strávil v původní Olympii. Dva roky po skončení kariéry vyslyšel nabídku z WHA, po sloučení obou soutěží dohrál kariéry coby hráč Hartfordu v NHL.

„Je to fenomenální střelec,“ zhodnotil Ovečkina Mark Howe, který hrál s otcem několik let v Houstonu a pak v Hartfordu. „Jestli si myslím, že je lepší hráč, než byl Gordie? To ne. Gordie Howe byl lepší celoplošný hokejista. Alex Ovečkin je čistokrevný střelec.“

Ruský útočník současně vstřelil svůj 400. gól venku. V této statistice už dýchá Gretzkymu na záda, nejproduktivnější hráč všech dob nastřílel na hřištích soupeřů 402 branek. 1420. bodem vyrovnal Ovečkin na devatenáctém místě historické produktivity Adama Oatese.





