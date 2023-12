Mám po kariéře? Kapitána Žraloků pronásledovaly chmury. Teď vyhlíží comeback

Nula. Tolik minut v této sezoně odehrál Logan Couture. A stejný počet slov od tréninkového kempu prohodil se zámořskými reportéry. Až do úterka, kdy prolomil mlčení, a dobrými zprávami jedině umocnil aktuální nadšení fanuošků Žraloků. San Jose totiž v prosinci střílí jeden gól za druhým, po hororovém startu vyhrává a zase baví. Časem by se mohlo do soupeřů zakousnout ještě razantněji, návrat plejera s devětatřicítkou na zádech a céčkem na prsou se blíží.

Couture?

To je, jak za velkou louží říkají, srdce a duše Sharks.

Odehrál za ně celou kariéru, čítající už 927 zápasů. Je s nimi spojený už od roku 2007, kdy si kalifornský klub vybral tehdy velmi nadějného a vysoce perspektivního Kanaďana jako celkovou devítku vstupního draftu.

Proč teď v sestavě dlouhodobě chybí?

Může za to blíže nespecifikované zranění v dolní části těla. "Upřímně, před dvěma měsíci jsem vstával z postele s obavami, zda vůbec ještě někdy budu hrát v NHL. Ty myšlenky mě pronásledovaly to spoustu dní," svěřil se na úterním setkání s médii.

Strach z nejisté budoucnosti ho sžíral. Tolik s přál zase obout brusle, jenže po dnech, kdy se po zdravotní stránce cítil skvěle, přicházely jiné. Krizové, prodchnuté skepsí.

"Neviděl jsem světlo na konci tunelu," řekl o rehabilitaci, která se opakovaně zkomplikovala. Nyní působí mnohem pozitivněji. Už chodí bruslit, v dohledné době by se mohl připojit ke spoluhráčům a vyzkoušet si trénink v plné zátěži.

"Musím to zaťukat, vše je konečně na správné cestě," povídá Couture, kterého v minulosti na desítky zápasů vyřadily zlomeniny kotníku či lýtkové kosti. Nikdy ho ale nejspíš Sharks nepostrádali tolik jako zkraje sezony. Tehdy prohráli 11 zápasů v řadě. Získali jediný bod.

Byla to historická mizérie, vyrovnaný nejhorší start v dějinách NHL.

"A já jsem pro ně nemohl nic udělat, jen jim držet u televize palce," vybavuje si Couture skličující chvíle, kdy sledoval debakly, které schytávali jeho spoluhráči. Mančaft se zvedl i bez něj, někteří to připisují osobní návštěvě GM Mikea Griera v kabině.

Jiní třeba formě Mikaela Granlunda, jehož absence byla během oné černé série také znát. Teď spolu s Tomášem Hertlem, který ožil po odoperování ledvinového kamene, San Jose táhne.

Z posledních 10 partií mají Žraloci šest výher!

Granlund to diriguje jako centr číslo jedna. Hraje velké porce minut, nezřídka přes dvacet za večer. Ví ovšem, že tuhle roli má jen pronajatou. Že post lídra elitní formace patří Coutureovi. Kdo ví, třeba se přesune po jeho bok na křídlo. Hrál na tom postu roky.

Nebo doplní v druhé brázdě Hertla. To ovšem budou pro kouče Davida Quinna přijemné starosti, kdo by nechtěl mít k dispozici tři kvalitní špílmachry.

"Jsem na kluky hrdý, jak se dokázali poprat s tolika příkořími. S radostí sleduju, že za předváděnou hru teď sklízí ovoce," povídá Couture a vyhlíží svůj návrat. Termín? Zatím nejasný. Klíčové sdělení je jiné: konec kariéry se zdá být ze hry, chmury jsou rozehnány.

Prosinec přináší příznivců Sharks další a další důvody k radosti.

Share on Google+