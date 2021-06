Máme obavy, říká Bettman směrem k olympiádě. Co další novinky?

Před startem finálové série vystoupil komisionář NHL Gary Bettman společně se svým zástupcem Billem Dalym před novináři. Hlavním tématem diskuze se stala účast hokejistů z nejlepší ligy světa na zimních olympijských hrách (ZOH), které se budou konat v únoru příštího roku v čínském Pekingu. Bettman přislíbil, že v nejbližších týdnech by funkcionáři měli přijít s finálním rozhodnutím. Zároveň se fanoušci dozvěděli o dalších zápasech pod otevřeným nebem nebo o organizátorovi nadcházejícího Utkání hvězd.

Cestovní náklady, zdravotní pojištění, marketingová práva, bezpečnost nebo složitá logistika. To je seznam hlavních problémů, které v současné chvíli brání vedení ligy odsouhlasit účast svých hráčů na ZOH. Nenahrává ani hostitelská lokace, jelikož utkání hraná na asijské půdě by obyvatelé Severní Ameriky museli sledovat v brzkých ranních hodinách.

Čas tlačí na obě strany

„Máme reálné pochybnosti, zda by to pro nás vůbec dávalo nějaký smysl,“ přiznal Bettman na setkání s médii. „Doufali jsme, že tuto otázku už budeme mít k dnešnímu dni vyřešenou. Každopádně k nějaké domluvě jistě dospějeme. Musíme být flexibilní podobně, jako se nám to dařilo v uplynulých 15 měsících, ale nelze čekat donekonečna.“

Momentálně vše směřuje k 23. červenci, kdy se koná draft talentovaných mladíků. Liga totiž musí mimo jiné připravit program základní části 2021-22, jehož podoba se bude odvíjet právě na základě toho, zda hráči v průběhu sezony absolvují dvoutýdenní „přestávku“. Bettman a spol. v jednáních s olympijskými představiteli pokračují také proto, že snaha o Peking 2022 byla jednou z podmínek, která vedla k uzavření kolektivní smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA. Hry v Jižní Koreji z roku 2018 reprezentanti nejproslulejší soutěže vynechali.

„S olympijskými hrami se pojí stále velká nejistota, s níž zkrátka musíme zápasit. A to chce čas,“ doplňuje svého nadřízeného zástupce Bill Daly.

Prezident IIHF René Fasel stále věří, že obě strany najdou společný kompromis. „Posouváme se tam a zpět, ale určitě bych nepanikařil. Nemohu mluvit za NHL, pouze doufám, že nakonec její hráči na ZOH pojedou,“ uvedl pro tiskovou agenturu Associated Press.

Hvězdy se sletí do města hříchů

Bettman prozradil ještě několik novinek, které se týkají výhradně budoucí sezony. Pořadatelství Utkání hvězd připadlo do rukou Vegas, důvěru tak dostává po pouhých čtyřech letech od chvíle, kdy rozšířilo seznam elitních klubů.

„Určitě je to obrovská příležitost, získat pro T-Mobile arénu takovou událost,“ těší prezidenta Golden Knights Kerryho Bubolze. „Jde o jeden z podstatných podniků a bude nám potěšením přivést hokejové fanoušky z celého světa právě sem, do Las Vegas, aby oslavili krásu hokeje. Může nám to pomoci v dalším rozvoji tohoto sportu v Nevadě,“ rozvedl pro NHL.com.

Datum ligoví zástupci doposud neprozradili. Fanoušci mají naopak jasno, kdy přijde čas dvou utkání pod otevřeným nebem. Tradiční Winter Classic, které se v minulém ročníku kvůli pandemickým opatřením nekonalo, bude hostit Minnesota, která na Nový rok vyzve St. Louis.

Druhý mač v „přírodních“ podmínkách obstará Nashville, když změří síly se současným finalistou z Tampy Bay. Pro Lightning půjde o vůbec první zápas pod otevřeným nebem. Souboj Wild a Blues se odehraje na baseballovém stadionu, druhé utkání pak proběhne v aréně pro americký fotbal. V úvaze je ještě jedna podobná událost, ovšem Carolina si na svůj venkovní zápas bude muset počkat.

„Určitě se tam v jistém momentu dostaneme,“ slibuje zástupcům Hurricanes Bettman. „Je to otázka načasování, logistiky a podobných náležitostí. Nicméně na zápas pod otevřeným nebem v Raleigh jsme se těšili, takže ho tam určitě někdy dostaneme.“

Rozhodčí? Nejlepší z nejlepších!

Během obsáhlé tiskové konference se Bettman dotkl mnoha dalších témat. Přislíbil například podporu ženského hokeje. Pokud se poměry v něm sjednotí, umí si představit rovněž ekonomické zastoupení nejlepší ženské ligy planety.

NHL dále hodlá provést investici v hodnotě pěti milionů dolarů na boj proti rasovým problémům. „Součástí našeho plánu by měla být i telefonní linka, která by umožnila hráčům, trenérům a dalším funkcionářům nahlásit rasistické chování svých kolegů,“ doplnil Daly.

Na sociálních sítích však u fanoušků nejvíce bodovala obhajoba Garyho Bettmana směrem k rozhodčím. „Máme nejen nejlepší arbitry tohoto sportu, oni jsou nejzdatnější napříč všemi sporty.“

