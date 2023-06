Manažer Buffala cílí na dlouhodobé smlouvy pro Dahlina s Powerem

Buffalo si chce dlouhodobě pojistit své mladé obránce. Rasmus Dahlin a Owen Power byli jedničkami svých draftů, nyní se šušká o delším setrvání u Sabres. Oba mohou prodloužení stávajících kontraktů podepsat po otevření trhu s volnými hráči.

Oba dva top obránci zahájí po letní pauze svůj poslední rok v rámci svých kontraktů. Dahlin podepsal v roce 2021 tříleté prodloužení na šest milionů ročně, Powerovi bude končit nováčkovský kontrakt. Generální manažer Kevyn Adams však už pomalu začíná s jednáními o nových smlouvách.

„Dahlin a Power byli nadšení a dali mi jasně najevo, že tu chtějí být dlouhodobě. To je nejdůležitější první krok. Vyjednávání s jejich agenty jsme již zahájili, takže nyní jsme v procesu, kdy se k tomu pomalu propracováváme. Dali jsme jim jasně najevo, že je vnímáme jako opravdu důležité hráče a součásti naší organizace, která se posouvá vpřed. I oni nám dali jasně najevo, že tu chtějí být, takže na tom budeme dál pracovat. Ale jsem z nich nadšený,“ promluvil generální manažer Kevyn Adams.

Rasmuse Dahlina Buffalo vzalo na draftu 2019 jako prvního pořadí. Švédský obránce si v uplynulém ročníku vytvořil osobní maxima v gólech, asistencích i bodech. Zároveň na ledě strávil v průměru přes 25 minut na zápas.

Owen Power má za sebou první kompletní sezonu se Sabres. Kanadský obránce ukazuje, že je důležitou součástí celku a dostává velký prostor i na ledové ploše. Power strávil na ledě v průměru 23 minut za zápas a figuruje mezi třemi finalisty v boji o trofej pro nejlepšího nováčka sezony.

Kádr Buffala vypadá dlouhodobě velmi dobře zajištěn. Adams předvedl dobrou práci s některými podpisy. Například Tage Thompson je pod smlouvou na dalších sedm let, kontrakt měl celkovou hodnotu 50 milionů dolarů. Podobně je na tom i další ofenzivní talent Dylan Cozens, dvaadvacetiletý Američan také podepsal na sedm let s celkovou hodnotou 49,7 milionů. Obě dvě smlouvy konči až v roce 2030. Na sedm let se upsal i obránce Mattias Samuelsson, který si celkem vydělá 30 milionů.

Sabres nemusí v blízké budoucnosti řešit ani kontrakty se Skinnerem či Tuchem, naopak po příští sezoně končí smlouvy Olofssonovi a Mittelstadtovi.

Zároveň má Buffalo v zásobě další spoustu talentovaných mladíků. První sezony v hlavním týmu za sebou mají Jack Quinn a JJ Peterka, kteří zářili například na světovém šampionátu. Na farmě se oťukávají další slibná jména v čele s Jiřím Kulichem, Isakem Rosénem a Mattem Savoiem.

