Manažeři si mnou ruce! Strop by mohl poskočit o devět milionů

NHL čekají zásadní změny v oblasti platového stropu. Jak v pořadu Saturday Headlines uvedl renomovaný insider Elliotte Friedman, platový strop ligy by mohl v příští sezóně výrazně vzrůst. Podle současné projekce stanovené na základě kolektivní smlouvy (CBA) by se měl strop pro ročník 2025/26 pohybovat na hranici 92,4 milionu dolarů. Silné příjmy ligy však mohou tuto hodnotu ještě navýšit.

Friedman upřesnil, že jednání mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA by mohla zvýšit strop až na 95–97 milionů dolarů, což by znamenalo skok o 8–10 %. Alternativní scénář je ponechání stropu na plánované úrovni s větším růstem až v ročníku 2026–27. Oba scénáře by však přinesly úlevu týmům, které se připravují na prodloužení smluv s hvězdnými hráči.

„Ekonomické zisky ligy byly v posledních letech mimořádně silné, což překonalo původně konzervativní projekce nastavené během pandemie. Teď má NHL dvě možnosti – buď zachovat pozvolný růst stropu, nebo přistoupit k většímu skoku už příští rok,“ vysvětlil Friedman. „Hráči už slyšeli o možnosti, že by platový strop mohl dosáhnout 95 až 97 milionů dolarů.“

Možné zvýšení by mohlo významně ovlivnit plány týmů, které mají na obzoru velká prodloužení smluv. Například New York Rangers řeší situaci kolem Igora Šesťorkina, jenž by mohl stát nejlépe placeným gólmanem historie. Podobně Edmonton Oilers pracují na nových kontraktech pro Connora McDavida a Evana Boucharda, přičemž McDavid má reálnou šanci stát se nejlépe placeným hráčem v lize.

Toronto Maple Leafs zase mají před sebou vyjednávání s Mitchem Marnerem a Colorado Avalanche čeká řešení smlouvy pro Mikko Rantanena. Tyto týmy už nyní balancují na hraně platového stropu, a každé navýšení o několik milionů dolarů by jim umožnilo udržet klíčové hráče bez nutnosti složitých výměn.

Zvýšení platového stropu by mohlo také otevřít dveře agresivnějšímu přístupu generálních manažerů na trhu s volnými hráči. Historie však ukazuje, že i přes vyšší stropy se týmy často dostávají do problémů kvůli příliš drahým kontraktům.

Ať už NHL zvolí jakoukoli cestu, plánovaný růst platového stropu slibuje dramatické změny na přestupovém trhu a větší flexibilitu týmů. Diskuze mezi NHL a NHLPA budou jedním z klíčových bodů příštího roku, přičemž nová kolektivní smlouva je platná až do roku 2026.

Share on Google+