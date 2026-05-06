Manévry v Torontu: přestup a obří smlouva! Chayka bere Tampě nejproduktivnějšího beka

19. června 16:05Tomáš Zatloukal
Zdá se, že nejvyšší priorita nového GM Javorových listů je jasná. John Chayka si vzal na paškál hru zadních řad torontských Maple Leafs. Chce do ní otisknout své vize. A nezaměřil se jen na hokejisty, čerstvě přivedl kouče s pověstí defenzivního specialisty v Jimu Hillerovi. Další personální změny? Zkraje týdne dorazil Emil Andrae od Letců z Philadelphie a právě se zpečetil příchod opravdu velké ryby - Darrena Raddyshe.
Raddysh?
To je jedna z komet právě skončené sezony, coby záskok za zraněného Švéda Victora Hedmana nastřádal 70 bodů a vévodil kabině podle odehraného času za večer (22:41). A také se jedná o torontského rodáka. Je snadné pochopit, proč o něj Maple Leafs stáli.
Životní sezonu vyšperkoval 22 góly a 48 asistencemi, ve třiceti nakročil mezi nejlépe bodující zadáky NHL.
Jenže Bolts by ho bývali těžko zaplatili... mají podepsané ještě zvučnější jména či perspektivnější, případně všestrannější borce. Navíc by mu nemohli dlouhodobě dávat tolik prostoru, za velkým vytížením se skrývá mimořádná situace, opakovaně chybějící lídr Hedman si vezme svůj flek zpět.
A tak je nejspíš trejd nejrozumnější řešení.
Darren Raddysh is officially a Maple Leaf ???? pic.twitter.com/pKbpHgYNYi
— Sportsnet (@Sportsnet) June 19, 2026
Už ve čtvrtek Sportsnet informoval varianta, že Raddysh se přestěhuje ještě před 1. červencem, aby obratem mohl podepsat kontrakt v maximální délce. Klasická "sign & trade" situace. Cílová stanice? Spekulovalo se o ontarijské metropoli, kde Chayka spolu s klubovou legendou Matsem Sundinem načínají novou éru.
A skutečně se tak stalo.
Raddysh vyšel Toronto na pouhé páté kolo v letošním draftu. Dražší bude, co se peněz týč.e Okamžitě kývl na osmiletou spolupráci s průměrným ročním platem ve výši 8,5 milionu dolarů.
Tohle je aktuální výčet mužů tvořících defenzívu Javorových listů: Raddysh, Andrae, Morgan Rielly, Oliver Ekman-Larsson, Brandon Carlo, Jake McCabe, a Chris Tanev. Nutno podotknout, že se Chayka snaží zobchodovat klubovou personu Riellyho, zatím marně.