Mantha po životní sezoně podepsal kontrakt s Devils! Přijde si na 9,5 milionu dolarů

16. července 17:01Jakub Ťoupek
Kanadský útočník Anthony Mantha v minulé sezóně překonal své bodové maximum. Nejen že se poprvé podíval nad 50 bodů, dokonce jich zvládnul 64. I jeho zásluhou se pak Pittsburgh dostal až do vyřazovacích bojů. Po jedné sezóně u Tučňáku ale začne ročník opět v novém týmu. Podepsal s New Jersey na dva roky s ročním výdělkem 4,75 milionu dolarů.
Mantha, kterému bude v září 32 let, má za sebou téměř dva roky od přetržení předního zkříženého vazu v pravém koleni. V sezóně 24/25 zvládl jen 13 utkání v dresu Calgary a po dlouhé rehabilitaci na něj však vsadil Pittsburgh. A ukázalo se to jako správná volba.
Vicemistr světa z roku 2019 byl v základní části nejlepším střelcem Pens se 33 góly a své osobní maximum dokázal překonat také v nahrávkách, kterých posbíral 31. Celkově to dělá 64 bodů, což je o 16 víc než získal v ročnících 17/18 a 18/19 v dresu Detroitu.
Výborná sezóna mu nakonec vynesla i velmi dobrou smlouvu. Bez kontraktu byl sice přes dva týdny od začátku free agency, slovo dalo slovo a kývnul na nabídku New Jersey, které mu nabídlo smlouvu s celkovou hodnotou 9,5 milionu dolarů. U Devils by měl působit následující dva roky.
Penguins však měli zájem prodloužit spolupráci s Manthou, ale pouze na krátkodobou smlouvu. Mantha před koncem minulé sezóny prohlásil, že má zájem jen o smlouvu na tři roky nebo delší. Nakonec se dohodl na dvouleté smlouvě s Devils.
Generální manažer Devils Sunny Mehta, který již během svého prvního léta ve funkci prodloužil smlouvu s Nicem Hischierem a přivedl Evana Rodriguese a Jespera Boqvista, má nyní k dispozici dalšího hráče, se kterým může počítat do první šestky útočníků.
Mantha je efektivní v přechodech do útoku, což z něj dělá vhodnou volbu pro hru například po boku Jacka Hughese. Nico Hischier, Jesper Bratt a Timo Meier jsou oporami první šestky a Dawson Mercer s Connorem Brownem by rovněž mohli promluvit do bojů o místo v prvních dvou formacích, ve kterých jsou právě s novou akvizicí.