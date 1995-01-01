Manželka rodila, on dirigoval Ovečkinovu show. Jak Strome pomohl kapitánovi před Sakica

21. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Nasázet po čtyřicítce v NHL hattrick? To před ním dokázali jen Jaromír Jágr, Teemu Selänne, Gordie Howe, Johnny Bucyk a Niklas Lidström. Legendy, jedni z nejlepších borců, jejichž brusle se kdy dotkly ledu. Alex Ovečkin se k nim připojil během divoké přestřelky s montrealskými Canadiens, ke výslednému skóre 8:4 přispěl nejen třemi góly, ale také asistencí. Posunul se při tom do elitní desítky historické tabulky produktivity, vytlačil z ní Joea Sakica. Za vydatné pomoci čerstvě trojnásobného otce Dylana Stromea.
Byl to mimořádný večer.
Pro Ovečkina, který 33. hattrickem vyrovnal počin Bretta Hulla, se slavným bombarďákem teď okupují dělenou čtvrtou pozici. Vícekrát viděli padat čepice jen Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy.
Navíc skóroval už čtvrtý zápas za sebou, což v jeho či vyšším věku svedli už jen Jágr s Deanem Prenticem. K tomu si přidejte i již zmíněné milníky...
A také pro Stromea, jehož nesvázala nervozita s blížícího se narození třetího potomka a připravil Ovečkinovi primárními asistencemi první dvě trefy. Celkem bral tři body.
"Při rozbruslení jsem se dozvěděl, že (moje paní) Taylor už je v nemocnici. Když začínala první třetina, tak jsem ještě doufal, že porod stihnu. Nečekal jsem, že se vše seběhne tak rychle," popisoval prostřední z hokejových bratří souběh událostí.
"Cloumalo mnou tolik různých emocí... ze všeho nejvíc ni šlo o to, abych se ujistil, že porod proběhl bez komplikací a všichni jsou v pořádku. Jinak jsem se snažil soustředit na hokej. Kluci tu byli pro mě, už před zápasem věděli, co se kolem mě děje," vykreslil, jak vše prožíval.
"Tohle je velký den pro něj a jeho rodinu. Je to mazec," gratuloval mu Ovečkin, který byl rád také za další vítězství do napěchované tabulky Východní konference. Smekl před kumštem svého dvorního nahrávače, vyzdvihl jeho výkon, připsal mu zásluhy.
Sám se zlepšil na 1643 bodů, patří mu napříč dějinami NHL 10. místo. Po bídném vstupu do sezony se rozjel, za posledních devět mačů nasázel sedm gólů a zapsal šest asistencí. Pětkrát u toho bodoval i Strome, jeho věrný parťák.
A nově táta tří potomků - dcer Weslie, Emerson a právě narozené Sutton Kimberley.
