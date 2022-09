Marcel, Špunar, Žižka, Becher... Do Kanady jde většina draftovaných Čechů

Během léta se tradičně „upeče“ spousta odchodů českých talentů do zámoří. Jak to vypadá mezi hráči, kteří prošli draftem kanadských juniorských soutěží?

Draftem CHL letos prošlo 23 českých hokejistů, což je nejvíc za posledních patnáct let. Statistiky z minulých sezon říkají, že většina z oslovených mladíků se do Kanady, případně na sever Spojených států, skutečně vydá.

Seřazeno od nejvýše draftovaných, během léta jsme na hokej.cz informovali o odchodu libereckého střelce Adama Měchury, jenž doplní Tomáše Suchánka v Tri-City, dále Vojtěcha Husineckého (Calgary), čerstvě Tomáše Hamary (Kitchener), Jana Šprynara (Rimouski), Davida Moravce (Halifax) a Dominika Rymona (Everett).

Koncem července nebo v průběhu srpna, který patřil Hlinka Gretzky Cupu a juniorskému šampionátu, oznámily severoamerické kluby další české přírůstky. Nejvíce ty z Western Hockey League.

Havířov bude po sestupu všech svých mužstev už jen na dálku fandit Ondřeji Becherovi. Ten stačil za áčko AZetu odehrát 20 zápasů a pozornost ze zámoří si vysloužil hlavně povedeným finišem sezony v reprezentační osmnáctce, za niž skóroval šestkrát v posledních deseti zápasech.

Je poměrně vtipnou okolností, že z Čechů zapsal nejvíc startů za Becherův nový klub z Prince George před koncem minulého tisíciletí zadák Petr Kuboš, který se nyní – ve 42 letech – stal posilou Havířova.

Ze švédského Lidingö putuje do Saskatoonu obránce Tomáš Žižka. Zvolil tedy jinou cestu než jeho otec, který vyrůstal ve Zlíně a až po skončení juniorských let se vydal do zámoří, aby dobyl svůj sen.

Stejnou soutěž bude hrát i další bek Vojtěch Port. Jihlavský odchovanec rostl poslední dva roky v pražské Spartě, teď se jeho domovem stane město, které velmi dobře znají jeho vrstevníci – Port se totiž na Hlinka Gretzky Cup do Red Deeru nedostal.

Všem zmiňovaným krajanům může čelit brankář Jan Špunar. Olomoucká stálice z národních týmů podepsala kontrakt v Portlandu, kde jí s adaptací rozhodně pomůže prospekt Floridy a druhoročák Marek Alscher.

Přidejme také jejich kolegu z loňské osmnáctky Michaela Schnattingera, se kterým se už rozloučila brněnská Kometa. Česká jednička z vyřazovacích bojů jarního MS bude chytat za Kamloops, tedy mužstvo, jehož kapitánem je hvězdný útočník kanadské dvacítky Logan Stankoven.

V ontarijské lize mají nově podpis pouze dva Češi. Vedle zmiňovaného Hamary je to Tomáš Hebek, jehož fyzické parametry se pokusí využít ve Windsoru. 194 centimetrů vysoký obránce se do Kanady stěhuje z Pardubic.

A co quebecká liga? Vítkovice mění za Baie-Comeau Matyáš Melovský, tedy další z účastníků šampionátu osmnáctek. Muziku v útočných řadách Gatineau bude tvrdit Marcel Marcel, úřadující juniorský šampion z Plzně, jenž si koncem srpna zahrál za dvacítku.

Kladenský forvard Tomáš Holeček, který jako jediný ze všech uvedených hráčů dosud nereprezentoval, si v kabině Drummondvillu česky popovídá s Ninem Tomovem, tedy bulharským talentem z pražské Sparty.

Do přípravy posledních vítězů Memorial Cupu ze Saint John se zapojil královéhradecký Pavel Šimek, jeho budoucnost nicméně ještě není oficiálně známa. Šimek už jako jeden z pouhých dvou hráčů ročníku 2005 nakoukl do Tipsport extraligy.

Z draftovaných hráčů by tak v českých soutěží měli zůstat pouze Robin Sapoušek, Jakub Dvořák, Eduard Šalé, Marek Ročák a Petr Hauser. Gólman Michael Hrabal totiž míří do USHL a nejvýše draftovaný Jiří Kulich se už po kempu Buffala spíše domů nevrátí. V CHL na něj drží práva Cape Breton, jehož tahounem bude český overage útočník Ivan Ivan.

Share on Google+