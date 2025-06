Marchand jako král oslav. Ale co dál? Bookmakeři tipují i Toronto

Brad Marchand sotva stihl oschnout od šampaňského a už se řeší jeho budoucnost. Kam zamíří po vypršení smlouvy? Bookmakeři FanDuelu mají jasno: favoritem je Florida a Toronto.

Marchand, 37letý veterán a bývalý kapitán Bostonu, prožil v Panthers mimořádnou jízdu. Po přestupu z Bruins na konci sezony se okamžitě zařadil mezi klíčové muže týmu. V play-off nastřílel deset gólů, přidal deset asistencí a jen těsně mu utekla Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče.

„Nevěděl jsem, co čekat. Chtěl jsem jen zapadnout a přispět,“ řekl novinářům těsně po finále. „Kluci mě vzali mezi sebe neskutečně rychle. Tu kulturu tu vybudovali skvělou.“

To ale nic nemění na tom, že 1. července se stane nechráněným volným hráčem. Generální manažer Floridy Bill Zito sice po triumfu sebevědomě prohlásil, že věří, že udrží jak Marchanda, tak Aarona Ekblada a Sama Bennetta. „Myslím, že všechny tři dokážeme podepsat zpátky,“ řekl Zito s úsměvem pro TSN. Ale k jistotě má zatím daleko.

Marchand se sám k budoucnosti vyjádřil stroze: „Uvidíme, co bude dál.“

Zato sázkové kanceláře už mají jasno. FanDuel v kurzu na Marchandovu další destinaci favorizuje právě Toronto Maple Leafs 4,8, hned za Floridou 3,7. Leafs mají po očekávaném odchodu Mitcha Marnera dostatek místa pod platovým stropem a jejich GM Brad Treliving už avizoval, že chce změnit DNA týmu.

A právě Marchand by do tohoto plánu skvěle zapadl. Tvrdý, nepříjemný, zkušený. A co víc – proti Torontu nasbíral v kariéře 58 bodů v 59 zápasech. Jejich fanoušci ho sice nenáviděli, ale v modrobílém dresu by se ten vztah mohl rychle změnit.

Marchand zatím mlčí. Místo vyjádření si raději dělá legraci na Instagramu. Po oslavách s Panthers zveřejnil sérii příspěvků, ve kterých „děkoval“ bývalým klubům svých spoluhráčů. Flames za MVP Bennetta, Carolině za „pána z waiverů“ Gustavsona Forslinga, a dokonce i bývalému šéfovi Panthers Daleu Tallonovi.

Vtipná show pro fanoušky, ale možná i rozlučková. Florida má jen 19 milionů volného místa pod platovým stropem a více děr k zalepení. Marchand, který by podle některých odhadů mohl dostat nabídky přes 8 milionů ročně, nemusí být pro Zita udržitelný. A tak zatímco on kraluje oslavám, manažeři a fanoušci netrpělivě vyčkávají. Bude jeho příští dres opět červený, nebo modrobílý s javorovým listem?

