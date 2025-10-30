Marchand opustil Floridu, aby pomohl kamarádovi s trénováním

30. října 12:00Jakub Ťoupek
Útočník Floridy si tento týden vzal volno od klubových povinností, aby se vrátil do svého rodného Halifaxu v Novém Skotsku a pomohl s trénováním svému dlouholetému kamarádovi a trenérovi J.P. MacCallumovi.
Sedmatřicetiletý Marchand nabídl ve středu 29. října své hokejové zkušenosti týmu March & Mill Co. Hunters, když zastoupil trenéra týmu. Hlavní trenér týmu, J.P. MacCallum, si vzal volno poté, co jeho desetiletá dcera Selah tragicky zemřela na rakovinu, jak uvedl Marchand ve svém příspěvku na Instagramu.
Zkušený Marchand již vynechal středeční prohru v nájezdech proti Anaheimu, jelikož odcestoval zpět do Halifaxu, kde se představil na lavičce v zápase proti Halifax Macs.
Před zápasem Marchand oznámil, že se budou konat sbírky na podporu rodiny McCallumových a na počest Selah Panacci-MacCallumové po jejím tragickém úmrtí
„Připojte se k nám a oslavte s námi úžasný večer na stadionu, který umožnila neúnavná štědrost desetileté dívky, která milovala tento sport celým svým srdcem,“ napsal Marchand.
Marchand je spolumajitelem mateřské společnosti March and Mill Co., která podporuje tým hrající Nova Scotia U18 Hockey League. Očekává se, že se Marchand v sobotu vrátí do sestavy Panthers na zápas proti Stars. Trenér Paul Maurice řekl, že delší přestávka mezi zápasy dala Marchandovi dobrou příležitost podpořit svého přítele.
„Rozpis zápasů vlastně vyhovoval tomu, čím prochází on i jeho rodina,“ řekl Maurice novinářům. „Vzali jsme si druhý den volno, což uděláme i teď. To vyhovuje tomu, čím Brad prochází. Zítra tu samozřejmě nebude. Zítra se nehraje. Vrátí se na zápas.“
Ikona ligy tak ukázala své velké srdce a pomohla kamarádovi v nouzi. Toho si všiml samozřejmě prezident hokejové NSU18HL. „Toto gesto odráží skutečného ducha hokejové komunity v Novém Skotsku, který je založen na soucitu, loajalitě a spojení, které sahá daleko za hranice kluziště,“ uvedl ve svém prohlášení Paul Graham. „Naše myšlenky jsou s J.P., jeho blízkými a celou organizací Hunters.“
